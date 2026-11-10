Steuerreform: Automatische Faktorregelung für Ehepaare geplant

Das Bundesfinanzministerium plant die Einführung des automatisierten Faktorverfahrens. Die Steuerklassen III und V für Ehepaare sollen abgeschafft und durch eine automatische Einkommensverteilung ersetzt werden, um die Steuergerechtigkeit zu verbessern.

Das Bundesfinanzministerium bereitet eine umfassende Änderung des Ehegattensplittings vor, die die automatische Berechnung der Lohnsteuer für verheiratete Paare und eingetragene Lebenspartnerschaften zur Folge haben könnte. Der aktuelle Gesetzentwurf sieht vor, dass die bisher gängigen Steuerklassen III und V durch das sogenannte automatisierte Faktorverfahren abgelöst werden. Ziel ist es, die Steuerlast künftig automatisch abhängig von der individuellen Einkommensverteilung beider Partner zu berechnen, anstatt auf manuelle Kombinationen zu setzen.

Umsetzung des automatisierten Faktorverfahrens

Das Bundesfinanzministerium plant, den Vorschlag zunächst in den Gesetzentwurf zu den Steuervereinfachungen aufzunehmen. Die Reformmaßnahmen laufen unter dem strategischen Schlagwort Herbstpaket und sollen nach Informationen des Handelsblatts möglichst noch in diesem Jahr gesetzlich beschlossen werden. Bisher können Ehepartner und Lebenspartner selbst entscheiden, ob sie beide in den Steuerklassen IV eingeordnet werden oder ob der Partner mit dem höheren Einkommen in die Steuerklasse III wechselt, während der andere in die Steuerklasse V fällt.

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Kritik an Steuerklasse III und V

In der klassischen Konstellation aus Steuerklasse III und Steuerklasse V sind die monatlichen Steuerabzüge für den Partner in der Klasse III deutlich geringer als die Abzüge für den Partner in der Klasse V. Diese Konstruktion führt oft zu einer höheren monatlichen Auszahlung für den Hauptverdiener im Jahr, erfordert aber am Jahresende häufig eine Nachzahlung bei der Steuererklärung. Das Bundesfinanzministerium begründet die mögliche Reform in einem Papier explizit mit einem Gerechtigkeitsgedanken, der die Ungleichbehandlung bisheriger Modelle korrigieren soll.

Gerechtigkeitsaspekte und gesellschaftlicher Kontext

Hinter der Forderung nach einer automatisierten Verteilung steht die Beobachtung, dass in vielen Familien Frauen weniger verdienen, etwa weil sie teilweise oder vollständig kinderbedingte Pausen einlegen oder in Teilzeit arbeiten. Die aktuelle Praxis der Steuerklassenkombination III und V kann diese strukturellen Ungleichheiten verstärken, da sie liquiden Vorteile im Monatsverlauf schafft, die nicht der tatsächlichen Leistungsfähigkeit des Gesamthaushalts entsprechen. Eine automatische Regelung würde die Besteuerung an der realen wirtschaftlichen Situation des Paares ausrichten.

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Rolle von Bundesfinanzminister Lars Klingbeil

Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD) hat diesen Vorstoß zur Automatisierung der Lohnsteuerberechnung bereits im April eines Vorjahres öffentlich gemacht und damit die Debatte um eine Modernisierung des deutschen Steuerrechts angestoßen. Seine Initiative zielt darauf ab, die Bürokratie für Steuerzahler zu reduzieren und gleichzeitig die vertikale Gerechtigkeit im Steuersystem zu stärken. Die Aufnahme in den Entwurf zu den Steuervereinfachungen markiert einen wichtigen Schritt von der politischen Ankündigung hin zur konkreten legislativen Umsetzung.

Auswirkungen auf Steuerpflichtige

Für Millionen von Steuerpflichtigen bedeutet eine Einführung des automatisierten Faktorverfahrens einen grundlegenden Wechsel in der Handhabung der Lohnsteuer. Die Möglichkeit, manuell nach der Favorisierung von Steuerklasse III und V zu wählen, würde entfallen. Stattdessen erfolgt die Verteilung der Lohnsteuer auf den jeweiligen Anteil am Gesamteinkommen automatisch durch das Finanzamt. Dieses Verfahren gibt es als Alternative zwar bereits heute, betrifft aber bisher nur Paare, die sich aktiv dafür entscheiden, nicht nach der Kombination III und V besteuert zu werden. Eine verpflichtende Einführung würde diese Option für alle Paare standardisieren und die Komplexität der Steuererklärung verringern.