Steuerreform: CDU, CSU und SPD einigen sich auf Entlastung für fast alle Steuerzahler

Die drei großen Parteien CDU, CSU und SPD haben sich auf eine Steuerreform geeinigt. Alle Steuerzahler sollen weniger zahlen als bisher. Die Parteien sind sich jedoch noch nicht einig über den genauen Weg dorthin. Wir haben die Vorschläge der Parteien durchgerechnet und herausgefunden, was sie für Sie bedeuten würden.

Die drei großen Parteien CDU , CSU und SPD haben sich auf eine Steuerreform geeinigt. Alle Steuerzahler sollen weniger zahlen als bisher. Die Parteien sind sich jedoch noch nicht einig über den genauen Weg dorthin.

Wir haben die Vorschläge der Parteien durchgerechnet und herausgefunden, was sie für Sie bedeuten würden. Die CDU möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz von 69.879 Euro auf 85.000 Euro anheben. Das entspricht einem Anstieg von rund 87.000 Euro Bruttoeinkommen auf 103.000 Euro.

Außerdem soll für den Spitzensteuersatz eine neue Progressionszone geschaffen werden, in der der Grenzsteuersatz von 42 auf 45 Prozent ansteigt. Die CDU will auch die Grenze für den flachen Reichensteuersatz auf 210.000 Euro zu versteuerndem Einkommen senken und den Reichensteuersatz von 45 auf 47,5 Prozent anheben. Der Grundfreibetrag soll um 1000 Euro steigen. Die SPD möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz nur auf 83.600 Euro zu versteuerndem Einkommen anheben.

Der Spitzensteuersatz selbst steigt in ihrem Konzept von 42 auf 47 Prozent, der Reichensteuersatz von 45 auf 49 Prozent. Die SPD schafft keine neue Progressionszone, der Grenzsteuersatz steigt also nicht weiter von 47 auf 49 Prozent. In beiden Fällen würden alle Steuerzahler entlastet, die heute eine Summe unterhalb der jeweils neuen Grenzen des Spitzensteuersatzes verdienen. Das wären geschätzte 97 Prozent aller Einkommensteuerzahler.

Für Alleinerziehende, kinderlose Paare und Familien gilt das gleiche. Weil bei ihnen aber das zu versteuernde Einkommen jeweils anders berechnet wird, sind die Summen der Ersparnisse deutlich unterschiedlich. Wir haben die Vorschläge der Parteien durchgerechnet und herausgefunden, was sie für Sie bedeuten würden. Die CDU möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz von 69.879 Euro auf 85.000 Euro anheben.

Das entspricht einem Anstieg von rund 87.000 Euro Bruttoeinkommen auf 103.000 Euro. Außerdem soll für den Spitzensteuersatz eine neue Progressionszone geschaffen werden, in der der Grenzsteuersatz von 42 auf 45 Prozent ansteigt. Die CDU will auch die Grenze für den flachen Reichensteuersatz auf 210.000 Euro zu versteuerndem Einkommen senken und den Reichensteuersatz von 45 auf 47,5 Prozent anheben. Der Grundfreibetrag soll um 1000 Euro steigen.

Die SPD möchte die Grenze für den Spitzensteuersatz nur auf 83.600 Euro zu versteuerndem Einkommen anheben. Der Spitzensteuersatz selbst steigt in ihrem Konzept von 42 auf 47 Prozent, der Reichensteuersatz von 45 auf 49 Prozent. Die SPD schafft keine neue Progressionszone, der Grenzsteuersatz steigt also nicht weiter von 47 auf 49 Prozent. In beiden Fällen würden alle Steuerzahler entlastet, die heute eine Summe unterhalb der jeweils neuen Grenzen des Spitzensteuersatzes verdienen.

Das wären geschätzte 97 Prozent aller Einkommensteuerzahler. Für Alleinerziehende, kinderlose Paare und Familien gilt das gleiche. Weil bei ihnen aber das zu versteuernde Einkommen jeweils anders berechnet wird, sind die Summen der Ersparnisse deutlich unterschiedlich





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