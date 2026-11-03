Steuerzahlerbund klagt in Bayern über teure Fehlentscheidungen

Der Bund der Steuerzahler listet in seinem neuen Bericht kostspielige Projekte in Bayern auf, von Panda-Zoo-Spenden bis hin zu überteuerten S-Bahn-Projekten.

Der Bund der Steuerzahler hat in seiner aktuellen Veröffentlichung eine Reihe von öffentlichen Bauprojekten und Ausgaben in Bayern benannt, die er als massive Verschwendung von Steuergelder n kritisiert. Die neueste Ausgabe des sogenannten Schwarzbuchs für das Jahr 2025/26 widmet sich erneut dem Thema der öffentlichen Geldverschwendung und listet konkrete Beispiele aus verschiedenen bayerischen Städten und Einrichtungen auf. Der Verein verweist dabei darauf, dass es in vielen Kommunen zu großen Projekten kommt, deren Kostenentwicklung aus seiner Sicht nicht im richtigen Verhältnis zum Nutzen steht.

Kostenexplosion bei Abfallwirtschaft in Augsburg

Die geplante Erneuerung der Betriebszentrale des Abfallwirtschafts- und Stadtreinigungsbetriebs in Augsburg steht im Fokus der Kritik. Ursprünglich wurden für den abschnittweisen Neubau Kosten in Höhe von 43 Millionen Euro veranschlagt. Diese Prognose stieg jedoch auf mittlerweile 73 Millionen Euro an. Der Bund der Steuerzahler hält diesen erheblichen Anstieg für unverhältnismäßig und weist darauf hin, dass diese Mehrkosten langfristig über die Gebühren für Müllabfuhr und Straßenreinigung von den Bürgern getragen werden müssen. Die Stadt Augsburg argumentiert hingegen, dass die mehr als 100 Jahre alten Gebäude den heutigen technischen Anforderungen nicht mehr entsprächen und die höheren Kosten durch gestiegene Baumaterialpreise, die Installation von Fotovoltaik-Anlagen sowie einen größeren Risikopuffer begründet seien.

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Finanzdesaster bei Münchener Radsystem

Auch das Mietradsystem in München wird scharf kritisiert. Zwischen den Jahren 2014 und 2020 investierte die Stadt München gut sieben Millionen Euro in Räder, Stationen, Marketing und vorbereitende Studien für das System MVG Rad. Darüber hinaus mussten der Landkreis München und beteiligte Kommunen zusätzliche Gelder zuschießen. Die Betriebskostendefizite beliefen sich zwischen 2018 und 2024 auf insgesamt 4,9 Millionen Euro. Das Verleihsystem wurde im September 2025 endgültig eingestellt. Der Steuerzahlerbund bezweifelt, dass jemals ein angemessenes Kosten-Nutzen-Verhältnis bestand, während inzwischen mit MyRadl ein neues Angebot im MVV-Raum läuft.

Prestigeprojekt im Tierpark Hellabrunn

Eine weitere Kontroverse entfacht das Vorhaben, zwei Große Pandas im Münchner Tierpark Hellabrunn unterzubringen. Der Steuerzahlerbund stuft das Projekt als teures Prestigeobjekt ein. Für den Bau der neuen Panda-Gehege plant der Freistaat Bayern finanzielle Mittel in Höhe von 18 Millionen Euro bereitzustellen. Zusätzlich soll Bayern die jährliche Artenschutzgebühr für die aus China stammenden Tiere mit einem sechsstelligen Betrag bezuschussen, während der Tierpark selbst die laufenden Kosten übernehmen muss. Nach aktuellem Planungsstand könnten die Pandas im Jahr 2028 nach München kommen. Unterstützer betonen die Bedeutung für Artenschutz und Tourismus, während das Landwirtschaftsministerium die internationale Zusammenarbeit mit China hervorhebt.

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Preissteigerungen bei der S-Bahn Stammstrecke

Die Kostenentwicklung beim Bau der zweiten Münchner Stammstrecke der S-Bahn gerät ebenfalls in die Kritik. Das Projekt sollte eigentlich die seit 1972 genutzte bestehende Strecke entlasten und die Leistungsfähigkeit des Netzes im Großraum München steigern. Im Jahr 2016 waren Gesamtkosten von 3,8 Milliarden Euro veranschlagt worden. Deutsche Bahn geht heute von einem Volumen von rund 10,9 Milliarden Euro aus. Die Fertigstellung verzögert sich: Statt 2028 fahren die ersten Züge voraussichtlich erst zwischen 2035 und 2037 durch die neue Röhre. Verantwortliche führen die Inflation, gestiegene Baupreise, höhere Zinsen und Risiken im Münchner Untergrund als Gründe an.

Kontroverse Geschäftsreise nach Kenia

Auch eine Informationsreise des Wirtschaftsausschusses des Bayerischen Landtags nach Kenia im November 2025 wird bemängelt. Neun Ausschussmitglieder sowie sechs weitere Personen reisten für eine Woche nach Nairobi. Die Ausgaben beliefen sich auf rund 48.000 Euro. Auf dem Programm standen Gespräche über Wirtschaft und Digitalisierung sowie Besuche bei lokalen Projekten. Der Landtag verteidigt die Fahrt als notwendig im Kontext einer globalisierten Wirtschaft und verweist darauf, dass Abgeordnete seit Kurzem fünf Prozent der Reisekosten selbst tragen müssen. Eine weitere Ausgabe betrifft die Anschaffung von 362 Luftfiltern in Augsburg für Schulen und Kitas während der Corona-Pandemie im Wert von 1,22 Millionen Euro, wozu Wartungskosten von mehr als 325.000 Euro kamen.