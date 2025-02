Steve Bannons Schuldbekenntnis im 'We Build the Wall'-Skandal

Steve Bannon, ehemaliger Berater von Donald Trump, bekannte sich in New York wegen Betrugs im Zusammenhang mit Spenden für den Bau einer Grenzwand schuldig. Bannon erhielt eine dreijährige Strafaussetzung, nachdem er sich zu einem Punkt der Verschwörung zum Betrug bekannte. Der Fall konzentriert sich auf Bannons mutmaßlichen persönlichen Nutzen aus Spenden, die für das 'We Build the Wall'-Projekt gesammelt wurden.

Steve Bannon , der ehemalige Berater von Donald Trump , bekannte sich in einem Strafverfahren um mutmaßlichen Betrug mit Staatsanwälten in New York schuldig. Der 71-Jährige bekannte sich in einem Anklagepunkt der Verschwörung zum Betrug schuldig und wendete damit eine drohende Haftstrafe ab. Ihm wurde eine dreijährige Strafaussetzung gewährt - unter der Auflage, dass er sich nichts zuschulden kommen lasse.

Bannon wurde beschuldigt, sich mit anderen Personen an Spenden in Höhe von Hunderttausenden Dollar für den in Trumps erster Amtszeit vorangetriebenen Bau einer Mauer an der Südgrenze der USA persönlich bereichert zu haben. Dabei ließ er Geldgeber laut Anklage im Glauben, dass alle Zuwendungen dem Projekt namens 'We Build the Wall' zugute kämen.'We Build the Wall' war eine Kampagne, die 2018 nach Bannons Entlassung als Chefstratege im Weißen Haus gestartet wurde. Schnell kamen für das Projekt mehr als 20 Millionen Dollar zusammen, aus privaten Mitteln wurden auch einige Kilometer Mauer entlang der Grenze zu Mexiko gebaut. Allerdings meldete die International Boundary and Water Commission, ein von den USA und Mexiko geschaffenes Gremium für den Schutz von Grenzen und Gewässern, Bedenken über das Projekt an. Bundesbehörden ermittelten zudem und selbst Trump übte Kritik an der Kampagne.Ähnliche Vorwürfe, die auf Bundesebene gegen Bannon erhoben wurden, versandeten jedoch, weil Trump seinen Ex-Chefstrategen am letzten Tag seiner ersten Amtszeit begnadigte. Eine präsidiale Begnadigung gilt allerdings nur für Straftaten auf Bundesebene, nicht auf Ebene der US-Staaten. Der Bezirksstaatsanwalt von Manhattan, Alvin Bragg, strengte kurz darauf ein Strafverfahren gegen Bannon an. Laut dem Büro der Bezirksstaatsanwaltschaft darf Bannon gemäß der jüngsten Vereinbarung keine Spenden mehr sammeln oder irgendeine treuhänderische Funktion für eine Stiftung mit Anlagen im Staat New York innehaben. Ihm ist zudem untersagt, von Spendern für 'We Build the Wall' gesammelte Daten zu nutzen, zu verkaufen oder zu besitzen.





