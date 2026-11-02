Steve Ellis gestorben: Hit-Star von Everlasting Love stirbt mit 76

Der britische Popsänger Steve Ellis ist tot. Mit Everlasting Love erreichte er 1968 Platz 1 der Charts. Seine Angehörigen bestättigen seinen friedlichen Tod.

Der britische Sänger Steve Ellis ist im Alter von 76 Jahren verstorben. Der Künstler war insbesondere durch seinen weltweiten Hit Everlasting Love bekannt, der ihn bereits als Teenager zum Star machte. Sein Tod wurde von Angehörigen auf seinem offiziellen Facebook-Account bestätigt.

Friedlicher Tod nach chronischer Krankheit

Steve Ellis verstarb am 30. Oktober im Kreise seiner Familie. Laut einer Mitteilung seiner Angehörigen ist er friedlich eingeschlafen, nachdem Komplikationen infolge einer chronischen Erkrankung aufgetreten waren. Der ursprüngliche Text nannte kein genaues Jahr für den Todestag, datierte die Geburt jedoch auf den 7. April 1950.

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Die Familie dankte öffentlich für die Unterstützung während der letzten Zeit. Die Bestätigung des Todesfalles erfolgte durch eine direkte Bekanntgabe der nächsten Angehörigen, wodurch Gerüchte um die Umstände des Ablebens ausgeräumt wurden.

Meilenstein in den britischen Musikcharts

Die musikalische Laufbahn von Steve Ellis begann bereits sehr jung. Geboren im Londoner Stadtteil Edgware, wurde er gerade 15 Jahre alt, als er zum Sänger der Gruppe The Soul Survivors wurde. In dieser frühen Phase seiner Karriere trat er in Jugendklubs und bei privaten Feiern im Norden Großbritanniens auf.

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Der große Durchbruch gelang ihm zwei Jahre später mit der Band Love Affair. Diese veröffentlichte ihre Version des Songs Everlasting Love, der im Februar 1968 Platz eins der britischen Single-Charts erreichte. Bei diesem Erfolg verdrängte das Lied sogar die Beatles mit ihrem Hit Hello, Goodbye von der Spitze der Hitliste.

Everlasting Love entwickelte sich zum größten Erfolg der Band. Anschließend schafften es Love Affair mit weiteren Titeln wie Rainbow Valley, A Day Without Love und Bringing On Back the Good Times, die britischen Top Ten zu erreichen. Dies unterstreicht die enorme Popularität der Gruppe in dieser Ära.

Karriere mit Paul Weller und Soloalbum

Trotz des massiven Erfolgs beschloss Steve Ellis 1969, aus Love Affair auszusteigen, um musikalisch eigene Wege zu gehen. Er blieb der Musik über Jahrzehnte hinweg verbunden und arbeitete später unter anderem mit den Bands Ellis und The Widowmakers zusammen.

Im Jahr 2018 veröffentlichte Ellis noch einmal ein Soloalbum. An dem Werk Boom! Bang! Twang! wirkte der 68-jährige Paul Weller mit, Sänger und früherer Kopf der Gruppe The Jam. Weller fungierte dabei als Co-Produzent und Gastmusiker.

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Nach dem Tod von Steve Ellis erinnern zahlreiche Musiker und Radiosender an seine Stimme. Heritage Chart Radio würdigte den Künstler als eine der großen Stimmen der britischen Musikszene. In der Bewertung wurde sein unglaubliches Talent, seine Leidenschaft und sein Beitrag zum Soundtrack so vieler Leben hervorgehoben.

Die Würdigung aus dem Musikbusiness betont, dass das Erbe von Steve Ellis niemals vergessen werden wird. Die Zusammenarbeit mit bekannten Kollegen wie Paul Weller zeigt die anhaltende Relevanz seines Schaffens auch in späteren Jahren seiner Karriere.

Neue Bedeutung des Hits Everlasting Love

Von Steve Ellis bleibt vor allem der eine Song erhalten, der ihn schon als Teenager berühmt machte. Der Titel Everlasting Love heißt übersetzt ewige Liebe. Für seine Fans dürfte dieser Titel jetzt eine ganz neue Bedeutung bekommen.

Das Lied, das vor fast sechs Jahrzehnten die Charts stürmte, steht nun als Andenken an einen Künstler, der die britische Popmusik der 60er-Jahre maßgeblich prägte. Die emotionale Wirkung des Stücks bleibt bestehen, auch wenn die aktive Karriere des Sängers beendet ist.