Steve Jobs: Wie der Tech-Titan sein Erbe teilte

Steve Jobs, der Visionär hinter Apple, hinterließ ein gigantisches Vermögen. Doch im Gegensatz zu den Erwartungen vieler hinterließ er sein gesamtes Vermögen nicht seinen Kindern. Stattdessen entschied er sich für eine eigenwillige Vererbung, die seine Überzeugung widerspiegelt, dass Reichtum die persönliche Entwicklung seiner Kinder beeinträchtigen könnte.

Steve Jobs , als Visionär der Technologie und seines Zeitalters, hinterließ ein massives Vermächtnis und ein Vermögen von geschätzten 8,3 Milliarden US-Dollar. Doch im Gegensatz zu dem, was man von einem solchen Konzernchef erwarten würde, entsprach seine letztwillige Verfügung nicht den gängigen Vorstellungen. Er verfügte, dass sein Vermögen nicht seinen drei Kinder n, Reed, Erin und Eve, zusteht.

Sein Glaube an die schädliche Wirkung von Reichtum auf die persönliche Entwicklung und die Fähigkeit, innovative Ideen zu verfolgen, führte zu dieser Entscheidung.Stattdessen wurde sein gesamtes Vermögen an seine Ehefrau, Laurene Powell Jobs, und Lisa Brennan-Jobs, seine älteste Tochter aus einer früheren Beziehung, vererbt. Dieser Schritt unterstrich die Überzeugung, die Steve Jobs und seine Frau teilten: Reichtum sollte nicht zu einem Problem der Nachkommen werden oder als Hindernis für deren persönliche Entwicklung fungieren. Laurene Powell Jobs entschied sich, einen Großteil des Erbes für soziale Projekte zu verwenden, was die philanthropische Seite des Erbes unterstreicht.Lisa Brennan-Jobs, die ältere Tochter, erfuhr eine andere Form der Vererbung. Sie erhielt rund 20 Millionen Dollar, ein Bruchteil des Gesamtvermögens. Steve Jobs' Verhältnis zu seiner ältesten Tochter war von Herausforderungen geprägt. Jahre lang leugnete er die Vaterschaft, und selbst nach der Anerkennung blieb die Beziehung kompliziert. Das Erbe, das Lisa schließlich erhielt, könnte als Versuch gesehen werden, die emotionale und finanzielle Abwesenheit, die sie über die Jahre erfuhr, zumindest teilweise auszugleichen.Die Entscheidung von Steve Jobs, sein Vermögen nicht seinen Kindern zu hinterlassen, ist nicht einzigartig. Ken Fisher, ein weiterer Milliardär, teilt diese Überzeugung. Er erklärt, dass er sich wenig für materiellen Reichtum interessiert und die gleichen Gedanken an seine Kinder weitergibt. Er lebt seit 25 Jahren in einem Volvo, trotz seines Vermögens von 11,2 Milliarden Euro, und will nicht, dass seine Kinder sein Vermögen erben. Diese Beispiele zeigen, dass die Einstellung gegenüber Reichtum und Vererbung nicht immer traditionell ist und dass es alternative Denkweisen gibt, die auf Verantwortung und den Gedanken an die Gesellschaft ausgerichtet sind.





