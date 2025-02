Steve Schapiros Lebenswerk: Eine Ausstellung in Berlin

Drei Jahre nach dem Tod des legendären Fotografen Steve Schapiro zeigt eine Ausstellung in Berlin eine beeindruckende Auswahl seiner Werke. Von den Bürgerrechtsbewegungen in den USA bis hin zu den Glanzzeiten des Hollywoods, Schapiro hat die Welt durch sein Objektiv erkundet und wichtige Momente des 20. Jahrhunderts festgehalten.

Steve Schapiro, der die Welt durch sein Objektiv erkundet und einflussreiche Momente des 20. Jahrhunderts festgehalten hat, war ein Meister der Fotograf ie. Er porträtierte Filmstars, Freiheitskämpfer, politische Größen und Popstars, und seine Bilder sind ein Fenster in die Geschichte seiner Zeit.

Drei Jahre nach seinem Tod im Alter von 87 Jahren zeigt eine Ausstellung in Berlin eine Auswahl seiner Werke, darunter die Aufnahme von Robert Redford und Lauren Hutton aus dem Film „Stromer der Landstraße“ von 1970.Schapiro wurde durch seine Fotos vom Bürgerrechtsmarsch in Washington im Jahr 1963 bekannt, als Martin Luther King seine legendäre „I Have a Dream“-Rede hielt. 1968 dokumentierte er den Präsidentschaftswahlkampf von Robert F. Kennedy und später fotografierte er an zahlreichen Filmsets und erstellte Plattencover für David Bowie oder Barbra Streisand. Unter dem Titel „I'm Not Here“ werden derzeit 40 Fotografien von Schapiro in der Berliner Galerie „Camera Work“ präsentiert. Es ist die größte Werkschau seit seinem Tod, und einige der Arbeiten werden erstmals weltweit gezeigt, wie etwa zwei Porträts von Box-Legende Muhammad Ali, die Schapiro zu Beginn seiner Karriere fotografierte.„Ich war sehr beeindruckt. Vor allem von seinem Wesen. Er hatte dieses starke Selbstbewusstsein. Und die Menschen, die ich in meinem Leben getroffen habe, die so einen ausgeprägten inneren Sinn ihrer selbst haben, waren häufig sehr erfolgreich in dieser Welt. Wenn jemand wirklich weiß, was er will, und zielstrebig vorgeht, ist das ein beeindruckender Anblick. Das hat Ali ausgestrahlt“, sagte Schapiro 2016. In den sechziger Jahren machte sich Schapiro vor allem als Chronist gesellschaftlicher und politischer Themen einen Namen. Seine Fotografien erschienen in US-Magazinen wie „Time“, „Rolling Stone“ und „Life“. In den siebziger Jahren zog es ihn nach Hollywood. Als Spezialfotograf an verschiedenen Filmsets lichtete er Stars wie Romy Schneider, Robert Redford oder Jack Nicholson ab und dokumentierte die Entstehung von Klassikern wie „Der Pate“, „Taxi Driver“ oder „Apocalypse Now“. Er begleitete Andy Warhol über zwei Jahre, fotografierte in der New Yorker Factory, bei Vernissagen, Partys, Filmdrehs und auf Reisen und dokumentierte so Warhols Aufstieg zum umschwärmten Superstar. Die Ausstellung „I'm Not Here“ von Steve Schapiro läuft vom 15. Februar bis zum 29. März 2025 in der Galerie „Camera Work“ in Berlin





