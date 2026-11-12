Steve Witkoff und Putins Treffen: Neue Signale für Ukraine-Frieden

US-Sondergesandter Steve Witkoff berichtet nach Treffen mit Putin von Fortschritten. Mit Selenskyj und EU-Vertretern in Dublin werden nächste Schritte für Ukraine-Frieden besprochen.

Der US-Sondergesandte Steve Witkoff gibt nach einem Treffen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin in Moskau Hoffnung auf einen Frieden im Ukraine-Krieg. Er erklärte dem Sender CNN, dass deutliche Fortschritte erzielt wurden und ein neuer Termin für weitere Dreiergespräche vereinbart wurde. Diese Entwicklung folgt direkt auf die Gespräche in Abu Dhabi am Dienstag und Mittwoch.

Fortschritte nach Gesprächen in Abu Dhabi und Moskau

Steve Witkoff betonte, dass niemand mit der Wiederaufnahme der dreiseitigen Gespräche zwischen der Ukraine, Russland und den USA gerechnet hatte. Die Tatsache, dass diese Fortsetzung nun stattfand, wird als mögliche Ankündigung für ein neues Gipfeltreffen der drei Parteien interpretiert. Witkoff nannte dabei keine konkreten Details zum neuen Termin, ließ aber erkennen, dass die diplomatischen Kanäle offen bleiben.

Also read Ukraine: US-Gesandte Witkoff und Kushner reisen womöglich nach Russland

Die Gespräche in Abu Dhabi markierten einen Wendepunkt, da sie nach einer neunmonatigen Pause wieder aufgenommen wurden. Wladimir Putin teilte mit, dass die Diskussionen über die Ukraine mit US-Präsident Donald Trump auf dem APEC-Gipfel in China Ende dieses Monats fortgesetzt werden sollen. Zudem habe Russland klargestellt, dass die Nato nicht weiter expandieren dürfe und Europa eine neue Sicherheitsarchitektur unterstützen sollte.

Meldung an Selenskyj und europäische Diplomaten in Dublin

Jared Kushner und Steve Witkoff planen, Präsident Wolodymyr Selenskyj über die Inhalte ihres Treffens in Moskau zu berichten. Ein Treffen zwischen Selenskyj, Kushner und Witkoff ist für heute Abend angesetzt. Europäischen Diplomatenkreisen zufolge werden bei diesem Gespräch auch Vertreter aus Frankreich, Deutschland und Großbritannien zugegen sein. Dies findet am Rande des Gipfels der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin statt.

Advertisement

Die europäischen Verbündeten sollen direkt informiert werden, um den Koordinierungsbedarf zwischen Washington, Kiew und Moskau zu minimieren. Wolodymyr Selenskyj sieht ein entscheidendes Zeitfenster für eine friedliche Lösung bis zum Jahresende. Politikwissenschaftler Gerhard Mangott bewertet dies jedoch eher als Signal an Donald Trump denn als realistische Prognose für eine schnelle Beendigung des Krieges.

Europäische Positionen und materielle Unterstützung bis Winterende

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni zeigte sich offen für die Idee, dass der EU-Ratspräsident António Costa Europa bei den Gesprächen zwischen der Ukraine und Russland vertritt. Meloni betonte, dass dies in den Zuständigkeitsbereich von Costa falle und sie personally keine Einwände dagegen habe. Sie räumte jedoch ein, dass die Vertretung der nicht-EU-Länder wie Großbritannien und Norwegen weiterhin eine Herausforderung darstellt, die aber lösbar sei.

Neben diplomatischen Fortschritten sicherte die Europäische Kommission der Ukraine weitere materielle Unterstützung für den kommenden Kriegswinter zu. Die EU stellt 500 Generatoren, vier schwimmende Brücken und 200 Busse bereit. Ursula von der Leyen und António Costa bekräftigten ihr Versprechen, die Stromversorgung in der Ukraine aufrechtzuerhalten und die Bevölkerung durch die kalte Jahreszeit zu bringen.

Neue Sicherheitsarchitektur und Erklärung der Europäischen Politischen Gemeinschaft

Ein Entwurf der Erklärung zu Grundprinzipien der europäischen Sicherheit, initiiert vom französischen Außenminister, verlangt, dass jede Frage der europäischen Sicherheit gemeinsam mit den Europäern geklärt werden muss. Eine Gruppe von rund 40 Staaten dürfte diesem Entwurf zustimmen. Dies unterstreicht die Forderung, dass der Weg zum Frieden in der Ukraine nur im Einvernehmen mit Kiew gegangen werden darf.

Advertisement

Die Erklärung fällt zeitlich mit dem Gipfel der Europäischen Politischen Gemeinschaft in Dublin zusammen, an dem insgesamt 47 Staaten teilnehmen. Wladimir Putin hatte zuvor signalisiert, dass Russland auf Unterstützung Europas für eine neue Sicherheitsordnung hofft. Die diplomatischen Manöver in Dublin und Moskau zeigen, dass alle Parteien versuchen, eine koordinierte Strategie für die Nachkriegsordnung zu finden, während gleichzeitig die humanitären Bedingungen in der Ukraine gesichert werden müssen.