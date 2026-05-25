Steven Gröbler, bekannt durch sein Motto "Biste leer, kommste her", ist der Berliner Tankstellen-Boss, der seine Mitarbeiter einbestellt hat. Gröbler ist angespannt und hat seine Notbremse gezogen, um die Situation zu bewältigen. Nur drei Mitarbeiter können bleiben, darunter Olaf, der Schlosser, der die Werkstatt für sie nutzt. Gröbler hat viel unternommen, um seine Firma bekannt zu machen, wie z.B. mit einer Gratis-Tank-Aktion für Familien und verkaufte sogar zwei Autos. Gröbler rechnet sein Dilemma offen vor und hofft, dass die Kundenfrequenz beim Tanken nicht so stark sinkt.

Vor drei Tagen war Steven Gröbler bei seinem Steuerberater. In den Nächten danach wälzte er sich im Bett hin und her. Jetzt, um 19 Uhr, hat der Berliner Kult- Tankstellen besitzer seine Mitarbeiter einbestellt - fünf von acht wird er gleich kündigen.

"Für mich ist es das erste Mal, dass ich was machen muss, was ich nicht machen will", sagt Gröbler angespannt. In der Halle stehen seine Leute im Halbkreis um ihn herum. Die beiden jüngsten sind 18 Jahre, Britta, die älteste, ist 65.

"Bevor ich das Ding an die Wand fahre, muss ich die Notbremse ziehen", sagt der Unternehmer. Ema bricht in Tränen aus, lehnt sich an die Schulter ihrer Nachbarin. Nur drei können bleiben, darunter Olaf (54), der Schlosser.

"Die Werkstatt hilft uns, überhaupt existieren zu können", sagt Gröbler. Von diesen Mitarbeitern dürfen nur drei bleiben, weil Gröbler ihre Job-Chancen woanders schlechter einschätzt. Darunter Oksana (39, M.), die nach drei Jahren Suche endlich eine eigene Ein-Zimmer-Wohnung für 435 Euro gefunden hat. Bisher kam sie bei ihrer Mutter oder bei ihrem Ex unter.

Damit seine Firma bekannter wird, hat Gröbler einiges unternommen: Mit einem Schweizer Klo-Papier-Millionär organisierte er eine Gratis-Tank-Aktion für Familien. Er steckte auch privat rück und verkaufte zwei Autos - seinen weißen Mercedes CLK und seinen Smart. Der Berliner: "Ich fahre jetzt. Das ist ein fließender Prozess.

Die groß Gesellschaften fordern von ihren Pächen, die Personalkosten zu senken. Viele machen jetzt nachts komplett zu", weiät Hans-Joachim Rühlemann (75), Vorstand vom Chef Gröbler rechnet sein Dilemma offen vor: "Beim Benzin hatten wir in den vergangenen Monaten einen Rückgang um 27 und beim Shop um 35 Prozent. Im Februar musste er 8000 Euro zubuttern, im März 2000 Euro, im April ging es gerade so plus/minus Null aus.

"Wenn der Steven Gröbler in seiner Kult-Tankstelle an der Reichssträse im Berliner Stadtteil Westend Verbandschef Rühlemann weiät: "Dass die Kundenfrequenz beim Tanken sinkt, trifft die Pächer nicht so sehr. Sie bekommen von ihren einen festen Betrag.

" 0,8 bis 1,23 Cent je Liter. Entscheidend sei hingegen der Shop-Umsatz mit Kaffee, Zigaretten, Zeitungen - und der sinke rapide. Der gerade gekündigte Marcus (56) hat neben seinem Angestellten-Job seit zwei Jahren am Wochenende an der Kasse ausgeholfen.

"In meinem Alter war es schwierig, diesen Mini-Job überhaupt zu finden. Ich habe damit das Studium meiner Kinder finanziert", sagt der Vater





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