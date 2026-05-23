Steven Richter: 8 Zentimeter fehlten mir, um Geschichte zu schreiben

Steven Richter, der aus dem US-Bundesstaat Oklahoma stammt, hat einen Weltrekord der Weltklasse erreicht. Acht Zentimeter fehlten ihm, um Geschichte zu schreiben, aber eine grandiose 74 Meter-Wurf sahen alle als Wurf Richtung Himmel vor.

Am Ende fehlten ihm 8 Zentimeter. Das ist so viel, wie die Breite einer Kreditkarte. Oder die Höhe einer Playmobilfigur. Diese acht Zentimeter fehlten Steven Richter (23), um Geschichte zu schreiben.

Als Richter aus dem Ring geht, fliegt der Diskus noch immer. Auf dieser seit ein paar Jahren zur Diskusanlage ausgebauten Wiese legt er am Ende satte 74 m hin. Acht Zentimeter kürzer als Jürgen Schult (66) bei seinem Weltrekord 1986 in Neubrandenburg, der bis vor zwei Jahren Bestand hatte. Richter zu BILD: \"Der Wurf war weit.

Es gab nur Linien, die den Sektor markierten, aber keine wie bei anderen Wettkämpfen, wo man sieht, dass es 60, 65 oder 70 m sind. Daher kann man sehr schwer einschätzen, wie weit er ging. Aber mit 74 m habe ich nicht gerechnet. Die waren eine krasse Überraschung.

\" Acht der zehn weitesten Würfe der Diskus-Geschichte gab es in Ramona, inklusive des aktuellen Weltrekords von Mykolas Alekna (23/Litauen), der den Diskus vor einem Jahr auf 75,56 m schleuderte. Richter: \"Ich wollte die 70 m knacken. Meine Trainer liebäugelten mit Lars Riedels Sachsenrekord von 71,50 m\". Alles pulverisiert





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