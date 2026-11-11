Sylvester Stallone enthüllt im Podcast, warum Steven Seagal die Rolle in Expendables 3 ablehnte. Der Action-Star verliert an Bekanntheit.

Hollywood s Golden-Age, als Stars überlebensgroß wie ihre Filmfiguren wirkten, schien wie ein weit entfernter Traum. Doch in den 80ern und 90ern war das nicht der Fall. Serien und Filme galten als heiliges Vieh, dessen Schutz durch B-Produktionen und soziale Netzwerke sichergestellt wurde. Steven Seagal, der Actionstar, war in dieser Ära besonders bekannt. Seine Filmeserien sorgten Weltweit für eine regelrechte Begeisterung unter Fans.

Sagen wir einfach, dass er nicht zu dieser Party eingeladen wurde

Sylvester Stallone, der Schöpfer von Expendables, erinnert sich an die Zeit, als Seagal das Angebot auf eine Rolle in Expendables 3 ablehnte. Stallone erzählt im Podcast, wie Seagal seine Absage mit einer Lüge begründete. Der Action-Star hatte angegeben, dass er das Angebot aus bestimmten Gründen ablehnte, aber tatsächlich hatte er darum gebettelt, im Film mitzuspielen.

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Der Mythos der unantastbaren Götter

Serien und Filme galten in der Ära des Goldenen Ages als heiliges Vieh. Die Stars waren unantastbar, und soziale Netzwerke und B-Produktionen halfen dabei, das Geheimnis um sie zu wahren. Das gilt auch für Steven Seagal, der Action-Star, der eine Zeit lang wie ein unantastbarer Gott angesichts seiner großen Leistungen schien.

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Der Niedergang eines Action-Stars

Steven Seagal hat in den letzten Jahren seine Bekanntheit verloren. Seine Filmeserien sind nicht mehr so populär, und er wird weniger in Filmen gecastet. Doch trotz seines Niedergangs bleibt Seagal ein bekannter Name in Hollywood. Sein Ruf als Action-Star lebt weiter, auch wenn er sich nicht mehr so sehr im Hintergrund hält.

Seagals Abenteuer als Hollywood-Star sind ein interessantes Kapitel in der Geschichte des Goldenen Ages. Der Action-Star war ein Teil dieses Mythos, der uns heute als eine Art heiliges Vieh in Erinnerung bleibt.