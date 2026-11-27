Steven Spielberg arbeitet an einem Western mit Janusz Kamiński. Der 79-jährige Regisseur kehrt nach Enttäuschungen zurück und möchte alte Klischees vermeiden.

Steven Spielberg hat die langjährigen Gerüchte um sein nächstes filmisches Projekt offiziell bestätigt. Der 79-jährige Regisseur wird gemeinsam mit seinem langjährigen Kollegen Janusz Kamiński an einem Western arbeiten. Dies geschah im Rahmen eines Interviews, in dem Kamiński bestätigte, dass die Dreharbeiten noch im kommenden Jahr stattfinden sollen. Spielberg sucht damit nach einem neuen erzählerischen Impuls, nachdem seine letzten Werke in puncto kommerzieller Erfolge nicht ganz überzeugen konnten.

Der Western als neues filmisches Projekt von Spielberg

Steven Spielberg will mit seinem neuen Western bewusst keine veralteten Klischees bedienen, wie er es bereits Anfang des Jahres auf dem South by Southwest Festival in Austin, Texas, deutlich machte. Der Filmemacher signalisierte dort enthusiastisch, dass das Projekt eine besondere Qualität haben werde. Die Planung umfasst einen Start der Produktion im nächsten Jahr, wobei Kamiński sich laut eigenen Angaben bereits gedanklich auf die Suche nach passenden Drehorten macht. Dieser Schritt markiert eine klare Abkehr von der Science-Fiction-Richtung, die den Regisseur in jüngster Vergangenheit wie in den Filmen "West Side Story" und "Die Fabelmans" prägte.

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Kooperation mit Stamm-Kameramann Janusz Kamiński

Janusz Kamiński fungiert seit der Produktion von "Schindlers Liste" als festes Rückgrat der visuellen Gestaltung bei Steven Spielberg. Die beiden haben in der vergangenen Zeit an insgesamt 20 gemeinsamen Produktionen gearbeitet. Diese langjährige Partnerschaft hat sich als entscheidender Faktor für den Erfolg und die ästhetische Kontinuität der Filme erwiesen. Mit der Ankündigung eines Westerns stellt sich die Frage, wie sich diese spezifische Kameraperspektive auf das Genre übertragen lässt. Die Zusammenarbeit wird also weiterhin durch die engen Vertrauensverhältnisse und das gemeinsame visuelle Vokabular der beiden definiert sein.

Kreative Herausforderungen nach jüngeren Rückschlägen

Nach den enttäuschenden Einspielergebnissen seiner letzten zwei Filme sieht sich Steven Spielberg mit der Erwartung konfrontiert, erneut beweisen zu müssen, dass er eine visionäre Richtung vorgibt. Einige Kritiker bemängelten bei den vorherigen Werken ein zu gemächliches Tempo, das den für den Regisseur typischen Nervenkitzel vermissen ließ. Andere hingegen feierten die Rückkehr in das Science-Fiction-Genre. Die neue Herausforderung besteht nun darin, durch einen Western genau jene Begeisterung zu wecken, die ihn schon als Kind zum Medium Film geführt hat. Eventuell bestätigt sich auch die These von Quentin Tarantino, dass kreative Kräfte im Alter nachlassen, doch Spielberg scheint diesen Vorwürfen mit einem frischen Projekt begegnen zu wollen.

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Nostalgie als Inspirationsquelle aus der Kindheit

Steven Spielberg zieht große Inspiration aus den Filmen seiner Kindheit. Als Neunjähriger sah er im Kino "Der schwarze Falke" von John Ford, einen Film mit John Wayne, der ihn bis heute prägt. Er bezeichnet dieses Werk bis dato als den besten Film, der jemals mit John Wayne gedreht wurde. Um sich vor Beginn neuer Dreharbeiten zu motivieren, schaut Spielberg diesen Klassiker regelmäßig als Ritual an. Diese tiefe Verbindung zu den Wurzeln des Western-Genres deutet darauf hin, dass sein neues Projekt stark von diesen frühen Prägungen beeinflusst sein wird. Es ist also davon auszugehen, dass moderne Erzähltechniken auf eine klassische Ästhetik treffen.

Historischer Kontext und persönliche Bezüge

Die Ankündigung des Westerns ist auch vor dem Hintergrund von Spielbergs früher Karriere von Bedeutung. 55 Jahre nach seinem ersten Film "Duell" kehrt der Regisseur nun zu einem Genre zurück, das historisch im Kino verankert ist. Zudem gibt es persönliche Anekdoten aus seiner Zeit als Cutter, etwa die Tatsache, dass er Harrison Ford aus dem Sci-Fi-Klassiker "E.T. - Der Außerirdische" geschnitten hat. Diese vielfältige Erfahrungswelt ermöglicht es ihm, traditionelle Genres neu zu interpretieren. Die Kombination aus seiner reichen Vergangenheit als Regisseur und seiner aktuellen Motivation, etwas Neues zu wagen, schafft eine einzigartige Grundstimmung für das anstehende Projekt."