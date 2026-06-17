Steven Spielberg empfiehlt GoodFellas als Must-See für Filmemacher

Steven Spielberg, einer der größten Regisseure unserer Zeit, verrät seinen Lieblingsfilm für angehende Filmemacher: Martin Scorseses Meisterwerk GoodFellas. Er lobt die brillante Inszenierung, das Schauspielerensemble und die zeitlose Relevanz des Gangsterepos.

Steven Spielberg , einer der einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte, hat kürzlich verraten, welchen Film er für unverzichtbar hält, wenn man im Filmgeschäft erfolgreich sein möchte. In einem Interview mit dem Branchenmagazin Variety sprach der Oscar-Preisträger über seine größte Inspiration und nannte dabei Martin Scorsese s Meisterwerk GoodFellas aus dem Jahr 1990.

Für Spielberg ist dieser Gangsterfilm nicht nur ein zeitloses Kunstwerk, sondern auch eine Blaupause für angehende Filmemacher, die verstehen wollen, wie man komplexe Erzählstrukturen, Charakterentwicklung und visuelle Ästhetik meisterhaft miteinander verbindet. Der Regisseur von Klassikern wie Der weiße Hai, E.T. und Schindlers Liste betonte, dass GoodFellas für ihn zu den wenigen Filmen gehört, die er immer wieder anschauen kann, ohne dass die Faszination nachlässt.

Er erklärte: Henry Hill, Jimmy the Gent, Tommy DeVito, Paulie, Karen, Billy Batts, der Lufthansa-Raub - man braucht nur einige dieser Namen zu nennen und ich bekomme den plötzlichen und unwiderstehlichen Drang, mir Martin Scorseses GoodFellas noch einmal anzusehen. Ich habe nicht mehr gezählt, wie oft ich dieses epische filmische Meisterwerk mit dem brillanten Drehbuch von Nicholas Pileggi und Scorsese und einem der größten Schauspielerensembles der Kinogeschichte gesehen habe: De Niro, Pesci, Liotta und einige der denkwürdigsten Nebenrollen aller Zeiten - von Samuel L. Jackson, Michael Imperioli, Chuck Low und Tony Darrow bis hin zu Catherine und Charles Scorsese.

In GoodFellas gibt es keine Nebenrollen. Diese Aussage unterstreicht Spielbergs tiefe Wertschätzung für die Ensembleleistung und die detailverliebte Inszenierung, die jeden Charakter, selbst in kurzen Auftritten, unvergesslich macht. Für den 76-jährigen Regisseur ist GoodFellas ein Paradebeispiel dafür, wie Kino nicht nur unterhalten, sondern auch handwerkliche Maßstäbe setzen kann. Die Mischung aus harter Gewalt, schwarzem Humor und einer erstaunlichen musikalischen Untermalung durch Songs wie Layla von Derek and the Dominos macht den Film zu einem besonderen Erlebnis.

Spielberg hob besonders die Eröffnungsszene hervor, die mit ihrer rasanten Kameraführung und dem ikonischen Voice-Over sofort in die Welt der Mafia eintauchen lässt. Er sagte: Jeder Filmstudent sollte diesen Film studieren, um zu verstehen, wie man Atmosphäre schafft, Figuren einführt und den Zuschauer von der ersten Minute an fesselt. GoodFellas ist ein Film, den ich immer wieder empfehle, weil er zeigt, dass großes Kino aus der perfekten Symbiose von Drehbuch, Regie, Schauspiel und Schnitt entsteht.

Auch Jahre nach seinem Erscheinen bleibt GoodFellas ein Referenzpunkt für Regisseure weltweit. Spielbergs Lob ist besonders bemerkenswert, da er selbst für seine Vielfalt und Innovationskraft bekannt ist. Er hat mit unterschiedlichsten Genres gearbeitet, von Science-Fiction über historische Dramen bis hin zu Abenteuern. Dass er ausgerechnet einen Gangsterfilm als Pflichtlektüre für Filmemacher nennt, zeigt die universelle Sprache des Kinos, die über Genre-Grenzen hinweg wirkt.

Abschließend betonte Spielberg, dass Filme wie GoodFellas ihn immer wieder daran erinnern, warum er selbst Geschichten erzählt: Um Emotionen zu wecken, zum Nachdenken anzuregen und die Magie der Leinwand zu feiern. Er hofft, dass auch zukünftige Generationen von Filmemachern diesen Schatz heben und daraus lernen werden. Die Bedeutung von GoodFellas für die Filmgeschichte kann nicht hoch genug eingeschätzt werden. Seit seiner Veröffentlichung hat der Film zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter einen Oscar für Joe Pesci als bester Nebendarsteller.

Er gilt als einer der besten Filme aller Zeiten und belegt regelmäßig Spitzenplätze in Umfragen und Kritikerlisten. Scorseses meisterhafte Erzählweise, die auf wahren Begebenheiten basiert, verbindet dokumentarische Authentizität mit kinematografischer Raffinesse. Der Film erzählt die Geschichte des Mafia-Aufsteigers Henry Hill (Ray Liotta) und zeichnet ein schonungsloses Bild der amerikanischen Unterwelt. Dabei gelingt es Scorsese, den Reiz und die Brutalität des Gangsterlebens gleichzeitig darzustellen, ohne moralisierend zu wirken.

Die berüchtigte Szene, in der Tommy DeVito (Joe Pesci) während eines Abendessens einen unschuldigen Kellner erschießt, ist ein Beispiel für die unfassbare Spannung, die der Film erzeugen kann. Diese Mischung aus Schock und Faszination macht GoodFellas zu einem unvergleichlichen Erlebnis. Für angehende Filmemacher bietet GoodFellas eine Fülle von Lektionen. Die Montage des Films, insbesondere die viel gelobte Sequenz mit dem Song Layla, gilt als Meisterwerk des Filmschnitts.

Sie zeigt, wie Jahre der Mafia-Herrschaft in wenigen Minuten komprimiert werden können, während gleichzeitig der Zerfall der Moral und der Beziehungen sichtbar wird. Auch der Einsatz von Musik ist vorbildlich: Jeder Song unterstreicht die Stimmung und treibt die Handlung voran.

Darüber hinaus lehrt der Film, wie man Dialoge schreibt, die natürlicher wirken, als wären sie aus dem Leben gegriffen. Spielberg selbst betonte, dass GoodFellas ein Film sei, der einen atemberaubenden Spagat aus mehreren Handlungssträngen, Zeitlinien, schockierender Gewalt und derbem Humor schaffe. Er ist überzeugt, dass jeder, der im Filmgeschäft tätig ist, diesen Film gesehen haben muss, um das Handwerk in seiner höchsten Vollendung zu verstehen





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