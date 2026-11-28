Steven Spielberg wagt seinen ersten Western. Dafür holt er zwei Wunschstars und einen berühmten Kollegen an Bord.

erfüllt sich einen Traum, den er schon seit Jahren hegt: Der Starregisseur dreht zum ersten Mal in seiner langen Karriereberichtet, entwickelt der dreifache Oscarpreisträger für Focus Features eine Verfilmung von Kevin Barrys Roman "The Heart in Winter".

Einen offiziellen Titel hat der Film bislang noch nicht. Die Besetzung ist hochkarätig:, der ebenfalls bereits mit einem Oscar ausgezeichnet wurde. Inhaltlich dreht sich alles um zwei Flüchtige, die das Schicksal zusammenführt und die im amerikanischen Westen nach ihrem Platz suchen.

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Bis die Kinosäle zur Prärie werden, müssen sich Fans allerdings noch etwas gedulden: Die Dreharbeiten sollen erst im Winter 2027 beginnen, der Kinostart ist für 2028 geplant.an einem Genre zu arbeiten – aber noch wichtiger als das Genre ist eine Geschichte, die uns beiden sehr schnell ans Herz gewachsen ist und bei der wir das Gefühl hatten, sie als Team umsetzen zu können.