Steven Spielberg wünscht sich die 'Ilias' von Christopher Nolan. Der kontert den Vorschlag seines Kollegen mit einem frechen Spruch.

für die Kinoleinwand adaptiert hat, brachte Spielberg nun eine weitere Vorlage des antiken Dichters ins Spiel: die "Ilias". Seinen Vorschlag machte derberichtete. Das Gespräch fand im Anschluss an eine Sondervorführung von "Die Odyssee" statt, die Universal Pictures im Rahmen seiner Oscar-Kampagne organisiert hatte.

Spielberg formulierte seine Idee mit einem Augenzwinkern: "Das Einzige, was ich noch sagen möchte, nicht um dich herauszufordern oder so, aber es gibt ja immer noch die 'Ilias'... Kein Druck, kein Druck. Aber das könnte der erfolgreichste Film der Geschichte werden, der niemals eine Fortsetzung hatte.

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"die Welt der antiken Sagen allerdings nicht. Bereits Anfang der 2000er-Jahre war er als Regisseur für das Historienepos "Troja" vorgesehen, das 2004 unter der Leitung von in die Kinos kam. Petersen hatte das Projekt ursprünglich selbst entwickelt, musste zunächst jedoch wegen eines anderen Vorhabens pausieren. Dabei handelte es sich um einen geplanten Superheldenfilm, der später nicht realisiert wurde.

In dieser Zeit übernahm"Wolfgang hatte den Film entwickelt, und als das Studio beschloss, seinen Superheldenfilm nicht weiterzuverfolgen, wollte er ihn zurück.

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" Das sei für ihn nachvollziehbar gewesen. Dennoch habe ihn die Welt des Films schon damals besonders gereizt. Vor allem bestimmte Bilder seien ihm bis heute im Gedächtnis geblieben, darunter seine eigenen Vorstellungen davon, wie er das Trojanische Pferd inszeniert hätte. In Wolfgangs Film waren unter anderem, zu der rund 600 Mitglieder verschiedener Branchenverbände und stimmberechtigte Filmkritiker und Filmschaffende eingeladen waren.

Die beiden Filmemacher wurden dort mit stehenden Ovationen empfangen. , der in dem Film den griechischen Helden Odysseus verkörpert. Inhaltlich erzählt "Die Odyssee" von dessen langer und beschwerlicher Heimreise nach dem Ende des Trojanischen Krieges. Die vonvorgeschlagene "Ilias" setzt dagegen zeitlich früher an und schildert einen Abschnitt des Krieges um Troja.

Eine Verfilmung würde somit die Ereignisse behandeln, die der Handlung von "Die Odyssee" vorausgehen. Steven Spielberg beim Fototermin zur Premiere von "Ready Player One" in Rom, 21. März 2018Unbedingt! Die Vorgeschichte zu seiner "Odyssee" wäre ein Kinoereignis.