Steven Spielberg bezeichnet den Film You Can See Everything als bahnbrechend. Die Dokumentation über Elizabeth Holmes startet am 3. Dezember 2026 in den deutschen Kinos.

Der US-amerikanische Regisseur Steven Spielberg hat den kontroversen Film You Can See Everything gesehen und sein Urteil dazu öffentlich geäußert. Das Werk, das sich mit der ehemaligen Unternehmerin Elizabeth Holmes befasst, stieß auf immense Aufmerksamkeit und wird sowohl von Kritikern als auch vom Publikum gefeiert. Spielberg, bekannt für seine Meisterwerke wie Jurassic Park, zeigte sich von dem Projekt zutiefst beeindruckt und charakterisierte es als eines der außergewöhnlichsten Werke, die er in den letzten Jahrzehnten wahrgenommen hat.

Der Beginn des Hypes im Jahr 2026

Die Reise des Films begann im September 2026 bei der Überraschungsvorführung im Rahmen des Telluride Film Festival. Dort wurde das Werk zum ersten Mal einem ausgewählten Publikum präsentiert und löste umgehend massive Reaktionen aus. Nachfolgend sorgte der erste Trailer für enormes Aufsehen und prägte den Eindruck, dass es sich um ein ungewöhnliches Projekt handelt. Mit dem US-Kinostart nahm der Hype dann endgültig Fahrt auf und erreichte einen Höchststand, der bisher in diesem Genre selten zu beobachten war.

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Meta-Dokumentation und kritische Bewertungen

Bei You Can See Everything handelt es sich keineswegs um einen aufwendig produzierten Hollywood-Blockbuster, sondern um eine knapp dreistündige Meta-Dokumentation. Die Plattform Letterboxd vergibt im Durchschnitt 4,6 von 5 Sternen für den Titel, was auf eine sehr positive Aufnahme durch die Gemeinschaft der Filmfans hindeutet. Zeitweise führte der Film dort sogar die Liste der bestbewerteten Filme aller Zeiten an. Nach gut einem Monat in den US-Kinos haben mittlerweile einige Zuschauer die Gelegenheit gehabt, sich selbst ein Bild von dem außergewöhnlichen Werk zu machen.

Spielberglings überschwängliches Urteil

Steven Spielberg, der als einer der einflussreichsten Regisseure der Filmgeschichte gilt, hat seine Begeisterung für den Titel klar zum Ausdruck gebracht. In seiner Aussage betonte er, dass es sich um einen bahnbrechenden Film handelt, der schwer in herkömmliche Kategorien einzuordnen ist. Er äußerte explizit: "Es war einer der außergewöhnlichsten Dokumentarfilme - wenn man ihn überhaupt als Dokumentarfilm bezeichnen kann -, die ich seit Jahrzehnten gesehen habe. Er war wirklich bahnbrechend. Ich bin ein großer Fan davon." Diese Worte unterstreichen die hohe Wertschätzung, die selbst erfahrene Branchenprofis dem Projekt entgegenbringen.

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Die Geschichte hinter Theranos und Elizabeth Holmes

Im Mittelpunkt des Films steht die ehemalige Unternehmerin Elizabeth Holmes, die einst als Wunderkind des Silicon Valley gefeiert wurde. Mit ihrem Start-up Theranos versprach sie nichts Geringeres als eine Revolution der Medizin. Unzählige medizinische Analysen sollten künftig künftig mit nur wenigen Tropfen Blut möglich sein. Das Versprechen bescherte ihr gewaltige Investitionssummen und machte sie zeitweise sogar zur jüngsten Selfmade-Milliardärin der USA. Allerdings hatte die Technologie einen entscheidenden Haken: Das System funktionierte nie so, wie Holmes es behauptet hatte.

Rechtliche Konsequenzen und Kinostart in Deutschland

Die juristischen und gesellschaftlichen Folgen ihrer Fehltritte hielten nicht lange auf sich warten. Im Jahr 2023 wurde Elizabeth Holmes schließlich wegen Betrugs zu einer Haftstrafe verurteilt. You Can See Everything widmet sich den letzten Wochen vor ihrem Haftantritt und gewährt dem Filmemacher-Duo ungewöhnlich tiefe Einblicke in ihr Leben. Holmes gewährte diese Einblicke offenbar auch in der Hoffnung, ihr angeschlagenes öffentliches Image auf den letzten Metern noch einmal aufpolieren zu können. Deutsche Kinofans können sich ab dem 3. Dezember 2026 selbst ein Bild von der Dokumentation machen.