Steven Spielberg macht wieder Science-Fiction-Kino: 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit'

Steven Spielberg bringt sein neues Science-Fiction-Kino 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' auf die Leinwand. Der Film erzählt von einem möglichen Aufeinandertreffen von Menschen und Außerirdischen und wirft Fragen über geheimes Wissen und die Existenz von Aliens auf. Neben Emily Blunt in der Hauptrolle stehen Colin Firth und Colman Domingo auf der Besetzungsliste.

Der große Visionär macht wieder Science-Fiction -Kino: In 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' malt Steven Spielberg aus, wie es ablaufen könnte, wenn es wirklich einmal zur Kontaktaufnahme zwischen Menschen und außerirdischen Zivilisationen kommt.

'Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens', 'Dolly' und 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit', der neue Science-Fiction-Blockbuster von Steven Spielberg, der über ein baldiges Aufeinandertreffen von Menschen und Außerirdischen fantasiert: Das sind die Kino-Neustarts am 10. und 11. Juni. Steven Spielberg macht also mal wieder Science-Fiction, eine Geschichte über außerirdisches Leben auf der Erde. Da ist eine Frau im Trailer, gespielt von Emily Blunt, die zum Alien-Sprachrohr wird und sich plötzlich über merkwürdige Klickgeräusche ausdrückt.

Eine klassische Hollywood-Spinnerei, sehr eindrucksvoll inszeniert. Aber vielleicht ist 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' ja auch der realistischste Film, den Spielberg je gedreht hat? Ein Blick in eine gar nicht so ferne Zukunft?

Außerdem neu in dieser Woche: Der poetische Animationsfilm 'Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens' erzählt von einem Mädchen, das sich für eine Göttin hält, und im Horror-Slasher 'Dolly' versucht eine monströse Gestalt in den Bergen, eine junge Frau zu ihrem persönlichen Püppchen zu machen. Was ist da wirklich in der Area 51? Was weiß die Regierung über Außerirdische? Was verbergen die vor uns?

Fragen wie diese kennt man aus dem Spartenfernsehen, aus Sendungen wie 'Ancient Aliens' und 'UFOs Declassified'. Steven Spielberg bringt dieses natürlich sehr reizvolle und spannende Thema jetzt gemeinsam mit seinem Lieblingsautor David Koepp ('Jurassic Park', 'Krieg der Welten') auf die Leinwand. Neben Emily Blunt in der Hauptrolle als Meteorologin Margaret Fairchild stehen unter anderem Colin Firth und Colman Domingo auf der Besetzungsliste von 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' (ab Mittwoch, 10. Juni, im Kino).

Für den Soundtrack arbeitete Regisseur und Produzent Spielberg einmal mehr mit dem großen John Williams. Der Titel bezieht sich auf das 'Disclosure Movement', eine Bewegung fernab des wissenschaftlichen Kanons, deren Anhänger davon überzeugt sind, dass Regierungen geheimes Wissen über Aliens zurückhalten. Es sei nur eine Frage der Zeit, wann dieses Wissen endlich ans Licht kommt.

In 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' rückt dieser Zeitpunkt X nun in greifbare Nähe: der Moment, wenn der endgültige Beweis für die Existenz von Aliens oder irgendeiner Form von außerirdischem Leben erbracht wird. Die konkrete Handlung des Films wurde bis zuletzt weitestgehend geheim gehalten (wo würde das besser passen als hier? ), die Trailer zeigten aber schon an, dass die Vielleicht-Bald-Konfrontation mit Aliens die Welt in 'Disclosure Day' in ein ziemliches Chaos stürzt.

Von Kirche bis Politik, mit diesem 'Tag der Wahrheit' ändert sich alles. Das Publikum darf also mal wieder auf großes Steven-Spielberg-Kino hoffen, aufregend, gruselig, überwältigend und womöglich sogar prophetisch: Laut einer aktuellen Umfrage der Universitäten Durham und St. Andrews glauben 78 Prozent der Befragten aus 88 Ländern, dass es irgendwann wirklich zu einer Kontaktaufnahme zwischen Menschen und außerirdischen Zivilisationen kommen wird.

Wenn Leute schon beim schnellen Vorübergehen am Poster erkennen sollen, dass das hier kein klassischer Animationsfilm für Kinder ist, sondern einer für Erwachsene, dann macht man es wohl mit so einem Titel: 'Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens' - deutlicher geht es kaum. Das schreit schon von Weitem 'Kunst' und 'Kultur' und 'Poesie', der Film zielt ganz sicher nicht auf ein Mainstreampublikum. Aber er wird sicher seine Liebhaber und Liebhaberinnen finden. Es ist gewiss nicht nur der Titel.

'Die kleine Amélie' handelt von japanischen Volksmärchen über Kobolde und Gespenster, von Entfremdung, Entwurzelung und Trauma, von schmerzhaften Begegnungen mit dem Tod. Und eben von diesem kleinen Mädchen Amélie, das bis zu ihrem zweiten Geburtstag in einem 'vegetativen Zustand' wie in einer Blase lebt und von sich selbst annimmt, eine Göttin zu sein. Ein gutes Jahr nach ihrem Geburtstag wird Amélie verstanden haben, dass sie doch keine Göttin ist.

Ausgangspunkt für diese Erkenntnisreise wird ein schweres Erdbeben, das ihre Blase platzen lässt und die ganze Familie - Belgier, die in Japan leben - ordentlich durchschüttelt. Bei 'Die kleine Amélie oder Der Charakter des Regens' handelt es sich um ein Gemeinschaftsprojekt von Maïlys Vallade und Liane-Cho Han (jeweils Animation, Storyboard, Regie), das 2025 in Cannes Premiere feierte, später bei zahlreichen weiteren Festivals lief und durchgehend viel Applaus erntete.

Die Adaption des autobiografischen Romans 'Metaphysik der Röhren' von Amélie Nothomb war für einen Golden Globe und einen Oscar als bester Animationsfilm nominiert





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