Steven Spielberg's 'Disclosure Day' Teaser Trailer Released

The first teaser trailer for Steven Spielberg's upcoming film 'Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit' has been released. The film is based on an original idea by the director and combines classic First-Contact elements with a modern political thriller. The screenplay was written by David Koepp, a long-time collaborator with Spielberg, who has worked on films like 'Jurassic Park' and 'War of the Worlds'. The film is being produced by Kristie Macosko Krieger and Spielberg himself, who collaborated on 'The Fabelmans'.

Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ zu einem seiner größten Themen zurück: der Begegnung mit dem Unbekannten. Der Film basiert auf einer Originalidee des Regisseurs und verbindet klassische First-Contact-Elemente mit einem modernen Politthriller.

Das Drehbuch stammt von David Koepp, einem langjährigen Spielberg-Kollaborateur, der bereits an „Jurassic Park“ und „Krieg der Welten“ gearbeitet hat. Produziert wurde der Film von Kristie Macosko Krieger und Spielberg selbst, die zuletzt gemeinsam „Die Fabelmans“ realisierten. Die Besetzung des Films liest sich wie ein Who-is-Who der Filmindustrie. Emily Blunt, oscarnominiert für „Oppenheimer“, wird eine der Hauptrollen übernehmen.

An ihrer Seite spielt Colin Firth, der einen Oscar für „The King’s Speech“ erhielt. Mit Bonos Tochter Eve Hewson („The Knick“) arbeitete Spielberg bereits in „Bridge of Spies“ zusammen. Ergänzt wird das Ensemble durch Colman Domingo, der jüngst für seine Rollen in „Sing Sing“ und „Rustin“ zweimal für den Oscar nominiert wurde. Ebenfalls mit an Bord: Josh O’Connor („Challengers“) und Wyatt Russell („Thunderbolts*“).

„Hope“ vermischt auf wildeste Weise Sci-Fi, Horror und Creature-Feature, wie der just veröffentlichte erste Teaser-Trailer zeigt. Das lässt sogar Steven Spielbergs „Disclosure Day“ erzittern. Noch vor „Disclosure Day“ arbeitete Steven Spielberg über viele Jahre an einem wirklich gigantischen Sci-Fi-Kracher. Doch er musste „Robopocalypse“ letzten Endes aufgeben.

Im Interview sprach Steven Spielberg über beeindruckende Horrorfilme und nannte den Grund, warum er wohl niemals selbst einen drehen werde. Steven Spielbergs „Disclosure Day“ könnte die Quasi-Fortsetzung zu seinem Klassiker „Unheimliche Begegnung der Dritten Art“ sein. Das deutet Emily Blunt an. Jahre haben Fans auf diese Nachricht gewartet: Hollywood-Ikone Steven Spielberg dreht endlich einen Film im Genre, das er liebt: den Western.

Das neue Jahr ist da und somit auch die Hoffnung auf frische grandiose Sci-Fi-Unterhaltung. Welche Filme ihr besonders im Blick behalten solltet, verraten wir euch hier. Hollywood-Meister Steven Spielberg ist zurück im Sci-Fi-Genre! Universal hat den ersten Teaser-Trailer zu seinem nächsten Film „Disclosure Day – Der Tag der Wahrheit“ veröffentlicht.

Steven Spielberg arbeitet gerade an mindestens einem neuen Film. Der mysteriöse Sommer-Blockbuster hat mit Emily Blunt wohl bereits den ersten großen Star gefunden. Offenbar will sich Steven Spielberg mit einem Sci-Fi-Film über Ufos abermals den Außerirdischen zuwenden. In diesem Genre feierte er einige seiner größten Erfolge





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