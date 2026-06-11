Steven Spielberg's Praise for 'The Zone of Interest' and 'Schindler's Liste'

Spielberg's enthusiasm for 'The Zone of Interest' and his recognition of 'Schindler's Liste' as the best Holocaust film since 'Schindler's Liste' are highlighted in the news text.

Steven Spielberg ist begeistert von einem 2024 veröffentlichten Spielfilm und würdigt das Werk sogar mit dem Lob als bester Holocaust-Film seit ' Schindler's Liste '. Der sechste Platz der besten Filme aller Zeiten und wird teils in Schulen zur Aufklärung über den Holocaust verwendet.

Kurzum: 'Schindler's Liste' ist ein Oscar-Sieger. Das 106-minütige Historiendrama von Regisseur und Drehbuchautor Jonathan Glazer wurde in den Kategorien Bester Ton (Johnnie Burn und Tarn Willers) sowie Bester internationaler Film mit einer Trophäe prämiert





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Steven Spielberg The Zone Of Interest Schindler's Liste Holocaust Film Oscar-Sieger

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