Steven Spielberg: Sam Neill war nicht die erste Wahl für 'Jurassic Park'

Regisseur Steven Spielberg hat im Rahmen eines Interviews offenbart, dass Sam Neill nicht die erste Wahl für die Rolle des Dr. Alan Grant in dem Film 'Jurassic Park' war.

Regisseur Steven Spielberg hat im Rahmen eines Interviews offenbart, dass Sam Neill nicht die erste Wahl für die Rolle des Dr. Alan Grant in dem Film ' Jurassic Park ' war.

Laut Spielberg war Harrison Ford die erste Wahl, aber der Schauspieler lehnte das Angebot ab. Der Regisseur erzählte auch, dass William Hurt und Kurt Russell vor Sam Neill ebenfalls abgelehnt hatten. Die Rolle des Dr. Alan Grant wurde schließlich Sam Neill zugeteilt, der sie sehr überzeugend spielte. Der Film 'Jurassic Park' wurde ein großer Erfolg und machte Sam Neill zu einem Hollywoodstar.

Der Film wurde auch von anderen bekannten Schauspielern wie Jeff Goldblum und Laura Dern gespielt. Der Film wurde in den 1990er Jahren gedreht und ist bis heute ein Klassiker der Filmwelt





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