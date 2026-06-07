Steven Spielberg verrät seine Lieblingsfilme für Filmbegeisterte

Der legendäre Regisseur Steven Spielberg teilt seine Empfehlungen für Filme, die jeder, der im Filmgeschäft mitmischen möchte, gesehen haben sollte. Einer seiner Favoriten ist 'GoodFellas' von Martin Scorsese, den er wegen seines brillanten Drehbuchs und Schauspielensembles als Meisterwerk bezeichnet.

Steven Spielberg , einer der größten Regisseure unserer Zeit, verrät seine Lieblingsfilme, die jeder, der im Filmgeschäft mitmischen will, gesehen haben muss. Der US-amerikanische Regisseur hat viele erfolgreiche Werke wie 'E.T.

', 'Jurassic Park' und die 'Indiana Jones'-Trilogie geschaffen. Doch einer seiner absoluten Favoriten ist 'GoodFellas' von Martin Scorsese. Spielberg liebt diesen Gangsterfilm wegen seiner epischen Geschichte, dem brillanten Drehbuch und dem großartigen Schauspielensemble, das unter anderem Robert De Niro, Ray Liotta und Joe Pesci umfasst.

'GoodFellas' ist ein Meisterwerk, das es schafft, mehrere Handlungsstränge, Zeitlinien, Gewalt und Humor auf brillante Weise zu verbinden. Ein Muss für jeden aufstrebenden Filmschaffenden





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