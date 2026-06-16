Steven Spielberg verrät: So kam es zu den Hauptdarstellern in 'Jurassic Park'

Im Interview mit dem Podcast von Journalist Josh Horowitz spricht 'Disclosure Day'-Regisseur Steven Spielberg über seine unvergessenen Filmklassiker, darunter 'Jurassic Park'. Er verrät, dass Harrison Ford initially für die Rolle des Dr. Alan Grant vorgesehen war, diese jedoch ablehnte. Sam Neill war sogar die dritte Wahl nach William Hurt und Kurt Russell. Auch die weibliche Hauptrolle der Dr. Ellie Sattler wurde zunächst an Robin Wright und Juliette Binoche angeboten, bevor sie an Laura Dern ging. Jeff Goldblum wurde schließlich für die Rolle des Dr. Ian Malcolm engagiert, nachdem Michael Keaton, Johnny Depp, Michael J. Fox und sogar Jim Carrey abgelehnt hatten. Der Film war auch nicht das erste Mammut-Projekt, das Sean Connery ablehnte, der die Rolle des Richard Attenboroughs ablehnte, weil ihm die Gage zu niedrig war.

Im Interview verriet 'Disclosure Day'-Regisseur Steven Spielberg , dass Sam Neill gar nicht die erste Wahl für 'Jurassic Park' war, sondern ein guter Freund und Hollywood-Superstar.

Der 79-Jährige bestätigte, dass Harrison Ford initially für die Rolle des Archäologen Dr. Alan Grant vorgesehen war, diese jedoch ablehnte. Neill, der heute untrennbar mit der Rolle verbunden ist, war sogar die dritte Wahl nach William Hurt und Kurt Russell. Auch die weibliche Hauptrolle der Dr. Ellie Sattler wurde zunächst an Robin Wright und Juliette Binoche angeboten, bevor sie an Laura Dern ging.

Jeff Goldblum wurde schließlich für die Rolle des Dr. Ian Malcolm engagiert, nachdem Michael Keaton, Johnny Depp, Michael J. Fox und sogar Jim Carrey abgelehnt hatten. Der Film war auch nicht das erste Mammut-Projekt, das Sean Connery ablehnte, der die Rolle des Richard Attenboroughs ablehnte, weil ihm die Gage zu niedrig war





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