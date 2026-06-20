Der Sci-Fi-Film “Disclosure Day” von Steven Spielberg erhält eindeutige Reaktionen von den Zuschauern. Der Film verwendet einen Song aus Disneys “Schneewittchen und die sieben Zwerge” von 1937, der von John Williams komponiert wurde. Der Song ist ein Klassiker und wird in “Disclosure Day” auf eine Weise verwendet, die viele Zuschauer überraschen wird.

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Untermalt wird die Handlung von der Filmmusik einer weiteren Legende: John Williams. Etwas unerwartet hat sich aber auch ein alter Filmmusikklassiker in “Disclosure Day” versteckt, den man dort eigentlich so gar nicht vermuten würde. Vielleicht kam euch der Song schon ein wenig bekannt vor, vielleicht ist es euch auch direkt aufgefallen oder aber komplett entgangen.

Wer noch in seinem Gedächtnis kramt, bekommt hier die Gewissheit: In der Rückblende des ersten Alien-Kontakts sehen wir die junge Margaret, wie sie auf ihrem Bett sitzt und dabei handelt es sich um einen Song aus Disneys “Schneewittchen und die sieben Zwerge” von 1937. Der leicht romantisch angehauchte Titel aus dem familienfreundlichen Animationsfilm mit der sie umgebenden Tierwelt, auch wenn sich diese zumindest in “Disclosure Day” als getarnte Aliens herausstellt.

Abgesehen davon stellt diese Szene heraus, wie bedeutend und sein können - auch wenn direkte Folgen daraus erst später zum Vorschein kommen. Im Laufe der Zeit entstanden viele weitere Versionen des Titels, vor allem bei Jazz-Musiker*innen ist “Some Day my Prince will come” sehr beliebt. Zu den wohl bekanntesten Interpretationen zählt die von Miles Davis, aber auch Barbara Streisand hat dem Song schon ihre Handschrift verliehen.

“Steven Spielbergs bester Film”: Der Sci-Fi-Kracher des Sommers erhält eindeutige Reaktionen. Ob Steven Spielberg diese Anspielung unbedingt im Film haben wollte oder diese Idee auf Filmkomponist John Williams zurückgeht, ist nicht eindeutig geklärt. Kurioserweise hat sich der Namensvetter von John Williams beziehungsweise das John Williams Trio lange vor “Disclosure Day” an dem Song versucht und schon 1955 eine eigene Version herausgebracht, die ihr ebenfalls hören könnt.

Der Song ist ein Klassiker und wird in “Disclosure Day” auf eine Weise verwendet, die viele Zuschauer überraschen wird. Vielleicht ist es ein Hinweis auf die Bedeutung von Musik in Filmen oder einfach nur ein cleverer Anachronismus. Jedenfalls ist “Some Day my Prince will come” ein wichtiger Teil von “Disclosure Day” und wird sicherlich viele Zuschauer zum Nachdenken anregen.

Die Verwendung von “Some Day my Prince will come” in “Disclosure Day” ist ein interessantes Beispiel für die Vielfalt von Musik in Filmen und zeigt, wie wichtig es ist, die richtige Musik für den richtigen Moment zu finden. Es ist ein wichtiger Aspekt von Filmen und kann die Stimmung und das Tempo eines Films erheblich beeinflussen. In diesem Fall ist “Some Day my Prince will come” ein wichtiger Teil von “Disclosure Day” und wird sicherlich viele Zuschauer zum Nachdenken anregen





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