Steven Spielberg kehrt mit Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit zum Science-Fiction-Genre zurück. Der Film handelt von einer rasanten Hetzjagd, in der eine Frau unerwartete Fähigkeiten entwickelt und eine globale Enthüllung über außerirdisches Leben bevorsteht. Kritiker loben den temporeichen Plot und Emily Blunds Leistung, monieren jedoch fehlende emotionale Tiefe im Vergleich zu früheren Werken.

Nach Meisterwerken wie Unheimliche Begegnung der Dritten Art und E.T. hat Steven Spielberg endlich wieder einen Sci-Fi-Blockbuster gedreht. Hier erfahrt ihr spoilerfrei, wie gut Disclosure Day geworden ist.ins Kino kam. 2026 meldet er sich jetzt endlich mit einem neuen Sci-Fi-Blockbuster zurück, der von sehr viel Geheimniskrämerei begleitet wurde.verrate euch hier spoilerfrei, was ihr von dem Blockbuster erwarten könnt Disclosure Day entfacht ein unglaubliches Geheimnis, das mit der gesamten Menschheit geteilt werden soll, die jegliche Vorstellungskraft der Menschen übersteigen.

Zu Beginn von Disclosure Day befindet er sich mitten auf der Flucht vor seinem Auftraggeber WARDEX. Die mysteriöse Organisation unter Chef Noah Scanlon () vor. Diese verfügt plötzlich über besondere Fähigkeiten, mit denen sie verschiedenste Sprachen fließend sprechen und das gesamte Innenleben ihres Gegenübers durchleuchten kann, nachdem ein kleiner roter Vogel zu Beginn des Films durch ihr Küchenfenster geflogen ist und vor ihr stand.

Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit - Trailer (Deutsch) HD Was das alles zu bedeuten hat und wie Daniel und Margaret verbunden sind oder auch nicht, entfaltet Spielberg in Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit inÄhnlich wie der Interstellar- und Tenet-Regisseur, der selbst von Spielberg gelernt hat, wirft Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit einen direkt ins Geschehen, um die einzelnen Sci-Fi-Puzzleteile langsam zusammenzusetzen. Dabei entwickelt sich durch die lange getrennten Entwicklungen rund um Daniel und Margaret schnell ein unaufhörlicher, rasanter Bewegungsfluss, der neue Informationen, ruhige Charaktermomente und Action-Setpieces gekonnt aneinanderreiht.

Disclosure Day ist eine große Hetzjagd, die sich an einem Spielberg-Großwerk messen lassen muss Auch wenn an dieser Stelle natürlich nichts Konkretes zum Inhalt verraten wird, verläuft Spielbergs neuer Blockbuster nach einergeradliniger, als viele nach den Trailern womöglich erwartet haben. Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit kreist vor allem um eine Frage: Was würde wirklich passieren, wenn die Menschheit herausfindet, dass wir nicht alleine sind und es noch andere Lebensformen außerhalb unseres Planeten gibt?

Neben dem tollen Cast, in dem Emily Blunt als zunehmend überbegabte und dadurch immer stärker überforderte Protagonistin heraussticht, ist Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit als Science-Fiction-Film im Kern ein großer Wettlauf, der Figuren von einem Ort zum nächsten jagt, bis die einzelnen Elemente langsam ihre ganze Strahlkraft entfalten dürfen.hat. Fast 50 Jahre später probiert sich Spielberg an einem ganz ähnlichen Spagat, der die großen Fragen des Universums plötzlich ganz klein werden lässt und auf zutiefst menschliche Empfindungen runterbricht.

Ganz so virtuos und emotional gelingt Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit diese Gratwanderung nicht mehr, denn dazu wirkt der Blockbuster zu stark an seiner rasanten Plotentwicklung interessiert, als dass die Figuren noch mehr persönlichen Raum zugestanden bekommen. Wer den Film von 1977 kennt, wird hier generell das ein oder andere Déjà-vu erleben, was inhaltliche Motive und die allgemeine Botschaft dieses Films betrifft.ist trotzdem alles andere als ein schlechter Pitch.

Weiterhin sind es vor allem die großen Fragen, die Steven Spielberg auch im Alter von 79 Jahren einfach nicht loslassen. Am Ende überlässt er es weiterhin uns, sie zu beantworten





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