Steven Spielbergs neuer Science-Fiction-Thriller "Disclosure Day" startet mit einer Zustimmung von 85 Prozent bei der Fachpresse. Der Film über eine Vertuschung außerirdischer Besuche wird für seine Regie, Atmosphäre und thematische Tiefe gelobt.

Steven Spielberg s neuer Film " Disclosure Day " startet diese Woche und erhält überwiegend positive Kritik en. Die Zustimmung der Fachpresse liegt bei 85 Prozent, was auf eine hervorragende Resonanz hindeutet.

Rezensenten loben insbesondere Spielbergs sichere Regie, die dichte Atmosphäre und die thematische Relevanz des Werkes. Der Film knüpft bewusst an die neugierige, abenteuerliche Science-Fiction seiner früheren Werke an und zeigt einmal mehr, warum Spielberg seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren des internationalen Kinos zählt. Inhaltlich dreht sich alles um den Cybersecurity-Experten Daniel Kellner, gespielt von Josh O'Connor, der brisante Informationen über eine jahrzehntelange Vertuschung außerirdischer Besuche auf der Erde erhält.

Auf der Flucht vor einem mächtigen Konzern und staatlichen Akteuren kreuzt sein Weg den der Meteorologin Margaret Fairchild, dargestellt von Emily Blunt, sowie eines ehemaligen Insiders. Gemeinsam befinden sie sich in einer spannungsgeladenen Verfolgungsjagd, in der es um die Kontrolle von Wissen, öffentliche Transparenz und die Frage geht, wem die Wahrheit eigentlich gehört, während der titelgebende Tag der Offenlegung unaufhaltsam näher rückt.

Das Drehbuch stammt von David Koepp, einem langjährigen Weggefährten Spielbergs, der bereits an mehreren seiner bekanntesten Filme mitgewirkt hat. Die Kritiken heben hervor, dass "Disclosure Day" genau das biete, was man sich von einem Spielberg-Film über Außerirdige wünscht: spannend, fesselnd, visuell beeindruckend und voller Empathie. Gleichzeitig würfe er wichtige Fragen über das Menschsein auf und enthalte Anspielungen auf frühere Werke wie "E.T.

", "Unheimliche Begegnung der dritten Art", "Minority Report" und "A.I. ". In einer Zeit, in der es oft schwieriger denn je erscheine, bedeutungsvolle Kunst zu schaffen, zähle "Disclosure Day" zu den besten Filmen des Jahres 2026. Seit dem Start können Kinokarten für den Sci-Fi-Thriller erworben werden, um sich selbst ein Bild zu machen





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Steven Spielberg Disclosure Day Science-Fiction Thriller Kritik

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