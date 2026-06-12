Der neue Sci-Fi-Thriller von Steven Spielberg, "Disclosure Day", erhält überwiegend positive Bewertungen der Fachpresse. Der Film behandelt die Themen außerirdische Vertuschungen, Kontrolle von Wissen und öffentliche Transparenz.

Steven Spielberg s neuer Film " Disclosure Day " startet in dieser Woche in den Kinos und erhält bereits positive Kritiken. Die Fachpresse bewertet das Werk mit einer Zustimmungsrate von 85 Prozent, was auf eine überwiegend positive Resonanz hindeutet.

Kritiker loben vor allem Spielbergs sichere Regie, die dichte Atmosphäre und die thematische Relevanz des Films, der einmal mehr zeigt, warum der Regisseur seit Jahrzehnten zu den prägenden Figuren des internationalen Kinos zählt. Im Zentrum des Sci-Fi-Thrillers steht der Cybersecurity-Experte Daniel Kellner, dargestellt von Josh O'Connor, der brisante Informationen über eine jahrzehntelange Vertuschung außerirdischer Besuche auf der Erde erhält.

Auf der Flucht vor einem mächtigen Konzern und staatlichen Akteuren kreuzt sich sein Weg mit dem der Meteorologin Margaret Fairchild, gespielt von Emily Blunt, die ungewollt in die gleichen Vorgänge verwickelt wird, sowie eines ehemaligen Insiders, der die Wahrheit endlich öffentlich machen will. Der Film entwickelt sich zu einer spannungsgeladenen Verfolgungsjagd, in der es um die Kontrolle von Wissen, öffentliche Transparenz und die Frage geht, wem diese Wahrheit eigentlich gehört - während der titelgebende Tag der Offenlegung unaufhaltsam näher rückt.

Für "Disclosure Day" zeichnet Steven Spielberg als Regisseur verantwortlich, der mit dem Film bewusst an die neugierige, abenteuerliche Science-Fiction seiner früheren Werke anknüpft. Das Drehbuch stammt von David Koepp, einem langjährigen Weggefährten Spielbergs, der bereits an mehreren seiner bekanntesten Filme mitgewirkt hat. Einige Kritiken heben hervor: "In einer Zeit, in der es oft schwieriger denn je erscheint, bedeutungsvolle Kunst zu schaffen, zählt 'Disclosure Day' zu den besten Filmen des Jahres 2026.

" sowie "'Disclosure Day' ist genau das, was man sich von einem Steven-Spielberg-Film über Außerirdische wünscht - und auch erwarten kann. Er ist spannend, fesselnd und visuell beeindruckend, aber auch voller Empathie und wirft wichtige Fragen über das Menschsein auf.

" Zudem wird angemerkt, dass der Film wie eine "Greatest Hits"-Zusammenstellung wirke, mit Anspielungen auf die verabscheuungswürdigen Alien-Experimente aus "E.T. ", die einzigartige Form der Kommunikation aus "Unheimliche Begegnung der dritten Art", die Gedankenlesekräfte aus "Minority Report" und den Einfluss von Disney-Animationsfilmen in "A.I. ". Zuschauer, die sich eine eigene Meinung bilden möchten, können ab sofort Tickets für den Sci-Fi-Thriller in ihrem Lichtspielhaus des Vertrauens erwerben.

Der Film verspricht eine packende Mischung aus Action, philosophischen Fragestellungen und visueller Brillanz, die typisch für Spielbergs besten Werken ist und gleichzeitig aktuelle gesellschaftliche Debatten über Transparenz und Macht aufgreift





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