Steven Spielbergs 'Disclosure Day' startet schwach, aber mit Hoffnung

Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film 'Disclosure Day' startet zwar schwach, aber mit Hoffnung auf bessere Zeiten. Der Film konnte bei seinem Startwochenende in den USA 44 Millionen US-Dollar einnehmen und international weitere 50 Millionen US-Dollar hinzufügen.

Wenn Steven Spielberg nach seiner Rückkehr ins Sci-Fi-Genre mit seinem neuen Film ' Disclosure Day ' die Zuschauer begeistern kann, bleibt noch viel Luft nach oben. Der Film konnte bei seinem Startwochenende in den USA 44 Millionen US-Dollar einnehmen und international weitere 50 Millionen US-Dollar hinzufügen.

In Deutschland konnte eine Million US-Dollar umgesetzt werden, aber leider blieb der Film hinter dem Spitzenreiter 'Scary Movie 6' zurück. Obwohl das Ergebnis zum Start besser ausfiel als erwartet, bleibt es im direkten Vergleich zum Startwochenendergebnis von Spielbergs vergangenen Nummer-1-Hits zurück. Ohne inflationsbereinigte Ergebnisse zu berücksichtigen, ergibt es ein schwächeres Ergebnis als bei 'Ready Player One' (2018), 'Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels' (2008) sowie 'Krieg der Welten' (2005).

Der Film gehört zwar dem aktuell erfolgreichen Sci-Fi-Genre an, setzt aber andere, weniger spektakuläre Akzente. Das ältere Publikum scheint den Film eher zu schätzen, mit 73 % positiven Bewertungen gegenüber 80 % bei den Kritiken. Möglicherweise ist das ältere Publikum etwas zurückhaltender mit Superlativen. Um seine Kosten zu decken, muss der Film rund 300 Millionen US-Dollar einspielen, was durchaus noch möglich ist, vor allem in Hinblick auf das tatsächliche Zielpublikum





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