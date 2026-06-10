Steven Spielbergs neuer Sci-Fi-Film "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit"

Der neue Sci-Fi-Film von Steven Spielberg, "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit", startet am 10. Juni 2026 in den Kinos. Der Film handelt von der Beweis, dass außerirdisches Leben existiert und folgt den Hauptfiguren Emily Blunt und Josh O'Connor, die der ganzen Menschheit beweisen wollen, dass wir nicht allein sind.

Am 10. Juni 2026 startet der neue Sci-Fi- Film von Steven Spielberg , " Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit", in den Kinos. Der Film handelt von der Beweis, dass außerirdisches Leben existiert und folgt den Hauptfiguren Emily Blunt und Josh O'Connor, die der ganzen Menschheit beweisen wollen, dass wir nicht allein sind.

Ihnen entgegen stellt sich eine Organisation, die dies seit Jahrzehnten geheim hält. Um den titelgebenden Tag der Wahrheit herbei zu führen, stoßen die Figuren an moralische, ethische und körperliche Hindernisse. Der Film startet ab dem 10. Juni 2026 in den Kinos und hat bereits erste positive Reaktionen erhalten.

Unsere Redaktion ist jedoch gespaltener Meinung, daher findet ihr zunächst Pro und dann Contra über "Disclosure Day - Der Tag der Wahrheit". Steven Spielberg ist ein Altmeister des Filmgenres, der dank "E.T.

" und "Jurassic Park" einst das Filmgenre revolutioniert hat. Sein neuer Film "Disclosure Day" schlägt genau in diese Kerbe. Die Jagd nach dem Unbekannten, der emotionale Anker und universelle Fragen der Menschheit, die am Ende dank Wissenschaft beantwortet werden können, sind Motive, die sich mühelos an unsere heutige Zeit anpassen. Der Soundtrack von Altmeister John Williams entstand für mich beim Schauen des knapp 2,5h-Films ein Sog, aus dem ich mich nicht entziehen konnte.

Obwohl das Schlussbild des Films mehr Fragen offen lässt als sie zu beantworten, habe ich mich gefreut, endlich wieder einen Spielberg-Film auf der Leinwand zu sehen, der mich vollends überzeugen konnte, wie es einst die frühen Klassiker mühelos gemeistert haben. Wäre "Disclosure Day" der letzte Film, den Spielberg inszenieren würde, wäre es ein perfekter Schlussakkord für eine beeindruckende Filmkarriere. Ein moderner Klassiker, den man unbedingt im Kino gesehen haben sollte.

Trotz dieser Haltung bin ich absolut enttäuscht, gar leicht verärgert aus dem Kinosaal marschiert. Denn "Disclosure Day" zeigt all das, was Steven Spielberg bereits vor 50 Jahren konnte, nur in einer wesentlich schlechteren Ausführung und in der spätestens seit Die Figuren wirken wie blasse Schablonen eines ersten Drehbuchentwurfs, die Action ist so generisch wie in einem TV-Krimi und Emily Blunt wirkte für mich vollkommen fehlbesetzt.

Hinzu kommen zahlreiche Hollywood-Klischees, die mich ständig aus der Immersion gerissen haben, sowie ein Marvel-esquer Humor, der jegliche Spannung torpediert und die Bedrohung lächerlich erscheinen lässt. Dabei hat "Disclosure Day" im Kern ziemlich kreative Ideen. Das große Problem war für mich lediglich, dass diese kreativen Ideen in der Bildsprache auf eine ziemlich unkreative, nahezu faule Art präsentiert wurden.

Mein anfänglicher Gedanke, dass die Ideen noch auf interessante Weise ausgebaut werden würden, mündete nach den 145 Minuten schlichtweg in dem Fazit, dass alles, was ich auf der Leinwand gesehen habe, unterm Strich doch ganz schöner Quatsch war - und so hoffe ich weiterhin, dass Spielberg bei seinem nächsten Film noch einmal sein früheres Talent in kräftigen Bilder verewigen kann





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