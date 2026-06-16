Steven Spielbergs Sci-Fi-Comeback: Disclosure Day startet solide, aber hinter den Erwartungen

Steven Spielberg kehrt mit dem Science-Fiction-Film Disclosure Day ins Kino zurück. Der Film startet mit soliden Zahlen, bleibt aber hinter früheren Spielberg-Hits zurück. Das Publikum ist überwiegend älter, und die Kritiken fallen verhaltener aus. Kann der Film die 300-Millionen-Dollar-Marke knacken?

Steven Spielberg , eine Ikone des Hollywood- Kino s, kehrt mit seinem neuen Science-Fiction-Film Disclosure Day auf die große Leinwand zurück. Trotz einiger persönlicherer Projekte in den letzten Jahren steht sein Name nach wie vor für spektakuläres, weltweit begeisterndes Kino .

Der Film startete in den USA mit einem überzeugenden Ergebnis von 44 Millionen US-Dollar am ersten Wochenende und nahm international weitere 49 Millionen US-Dollar ein, was insgesamt besser ausfällt als vorab erwartet. In Deutschland spielte er etwa eine Million US-Dollar ein, musste sich aber hinter Scary Movie 6 auf Platz zwei einreihen.

Im Vergleich zu früheren Spielberg-Erfolgen wie Ready Player One (2018), Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels (2008) und Krieg der Welten (2005) fällt das Startwochenende jedoch schwächer aus, wobei inflationäre Effekte hier nicht berücksichtigt sind. Ein wesentlicher Grund liegt in der Zielgruppe: Der Film spricht vor allem ein älteres Publikum an. In den USA waren rund 40 Prozent der Zuschauer über 45 Jahre alt, was auf eine begrenzte Anziehungskraft für die jüngere Gen Z hindeutet.

Die Kritiken fallen mit 73 Prozent positiver Bewertungen gegenüber 80 Prozent bei früheren Spielberg-Filmen etwas verhaltener aus, was auf eine gute, aber nicht überschwängliche Aufnahme hindeutet. Möglicherweise ist das ältere Publikum zurückhaltender in seiner Begeisterung. Für das Erreichen der Kostendeckung muss der Film insgesamt rund 300 Millionen US-Dollar umsetzen, was durchaus noch möglich ist, da das Zielpublikum oft später ins Kino geht.

Die anhaltende Stärke von Spielbergs Markenwert und die spezifische Ausrichtung auf ein älteres, treues Publikum könnten dem Film helfen, sein Potenzial langfristig auszuschöpfen, auch wenn der spektakuläre Blockbuster-Erfolg der früheren Jahre diesmal ausbleibt





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