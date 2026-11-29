Stevie Wonder kontert Zweifel an seiner Blindheit mit Humor. Auf einem Konzert macht er Skeptikern ein gewagtes Angebot.

berichtet, machte der Sänger mitten in seiner Show einen Witz über seine eigene Blindheit. Dafür saß er gerade am Klavier und wandte sich an alle, die behaupten, dass er in Wahrheit sehen könnte.

Diesen Zweiflern machte der Sänger vor dem gesamten Publikum ein ungewöhnliches Angebot: " Wenn ihr glaubt, dass ich wirklich Auto fahren oder wirklich sehen kann, steigt bei mir ins Auto, und dann werden wir sehen, was am Ende mit uns passiert.beschert: Am 28. September 2026 erschien die EP "Songs in the Key of Life 50: The EP".

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Genau 50 Jahre nach dem Originalalbum wurden damit vier bislang unveröffentlichte Aufnahmen aus den damaligen Studiosessions zugänglich.ist ein US-amerikanischer Soul- und Popmusiker, der zu den erfolgreichsten Künstlern der Musikgeschichte zählt. Mit Hits wie "Superstition" oder "I Just Called to Say I Love You" schrieb er Musikgeschichte. Der Sänger, der 1950 geboren wurde, kam sechs Wochen zu früh auf die Welt und erhielt im Brutkasten eine zu hohe Sauerstoffkonzentration, was seine Netzhaut dauerhaft schädigte.