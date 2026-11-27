In Deutschland müssen über 40 Millionen Führerscheine umgetauscht werden. Wann ist der eigene Führerschein dran? Wie sind die Fristen? Und wofür...

Stichtag für Autofahrer rückt näher: Mit einem Führerschein aus diesen Jahren müsst ihr jetzt aktiv werden In Deutschland müssen über 40 Millionen Führerscheine umgetauscht werden.

Wann ist der eigene Führerschein dran? Wie sind die Fristen? Und wofür wird dieser immense Aufwand betrieben? Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

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Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. Bis spätestens zum 19. Januar 2027 müssen alle Führerscheine umgetauscht werden, die zwischen dem 1.1.2002 und dem 31.12.2004 ausgestellt wurden.