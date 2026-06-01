Stichwahl in Kolumbien: Rechtsanwalt de la Espriella gegen Senator Cepeda

Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien geht in die zweite Runde. Abelardo de la Espriella und Iván Cepeda treten am 21. Juni gegeneinander an.

Die Präsidentschaftswahl in Kolumbien geht in eine entscheidende zweite Runde. Nach Auszählung von fast 99,5 Prozent der Stimmen liegt der rechtsgerichtete Anwalt Abelardo de la Espriella mit 43,7 Prozent knapp vor dem linken Senator Iván Cepeda , der auf 41 Prozent kommt.

Da keiner der Kandidaten die absolute Mehrheit erreichte, müssen die Wähler am 21. Juni in einer Stichwahl über den neuen Präsidenten entscheiden. Die Abstimmung steht im Zeichen einer tiefen gesellschaftlichen Polarisierung und ist auch eine Richtungswahl über die Zukunft des Landes, das sich von dem linksgerichteten Kurs von Präsident Gustavo Petro abwenden oder diesen fortsetzen könnte. De la Espriella, ein ehemaliger Rechtsanwalt, setzt in seinem Wahlkampf auf einen harten Sicherheitskurs, einen schlanken Staat und ein kompromissloses Vorgehen gegen bewaffnete Gruppen.

Er verspricht, den Einfluss der Guerillas und Kartelle zu brechen und die Wirtschaft zu liberalisieren. Der konservative Senatorin Paloma Valencia, die mit knapp sieben Prozent abgeschlagen auf dem dritten Platz landete, hatte ähnliche Positionen vertreten, konnte aber nicht genügend Stimmen mobilisieren. Cepeda hingegen tritt für das Regierungslager an und möchte die Reformen Petros fortsetzen: höhere Sozialausgaben, mehr Investitionen in Bildung und Gesundheit sowie die Fortführung des umstrittenen Friedensprozesses mit bewaffneten Gruppen.

Er argumentiert, dass nur durch Dialog und soziale Gerechtigkeit langfristiger Frieden möglich sei. Die Wahl findet vor dem Hintergrund einer schweren Gewaltwelle statt, die Kolumbien in den letzten Jahren erfasst hat. Im Vorfeld der Abstimmung kam es zu mehreren Anschlägen auf Zivilisten, Soldaten und Polizisten. Die Leiterin des Kolumbien-Büros der Konrad-Adenauer-Stiftung Kristin Wesemann sprach zuletzt von einer der schwersten Gewaltwellen der letzten Jahre.

Die Unsicherheit ist hoch, und viele Wähler erhoffen sich von der neuen Regierung ein Ende der Gewalt. Petro, der 2022 als erster linker Präsident in der Geschichte Kolumbiens gewählt wurde, kann auf Erfolge wie sinkende Armutszahlen und höhere Mindestlöhne verweisen, doch seine Gegner kritisieren, dass sein Vorhaben eines totalen Friedens keine nennenswerten Erfolge gebracht habe. Die Stichwahl wird zeigen, ob die Bevölkerung dem linken Reformkurs eine zweite Chance gibt oder sich für eine konservative Wende entscheidet.

Die kommenden Wochen werden von intensiven Wahlkämpfen geprägt sein, bei denen die Kandidaten um die Gunst der Unentschlossenen buhlen und versuchen, ihre politischen Visionen zu vermitteln





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