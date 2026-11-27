Das Monatshoroskop für den Stier im Dezember 2026 zeigt, wie Sie sich von unnötigen Verpflichtungen befreien und wieder mehr Zeit für sich gewinnen.

KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Immer zuverlässig, immer zur Stelle: Der Stier übernimmt gerne Verantwortung. Im Dezember 2026 wird es jedoch Zeit, die eigenen Bedürfnisse wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.

Leine: Allmählich wird das Netz Ihrer Verpflichtungen zum Käfig. Wozu so enge Maschen knüpfen? Lange Leinen dienen auch der Absicherung und bieten einen wesentlichen Vorteil – viel mehr Auslauf. Auch für Sie.

Advertisement

Advertisement

Mit den mehr oder weniger leisen Selbstzweifeln an Ihrer scheinbar nachlassenden Schaffenskraft ist es nämlich rasch vorbei, sobald sich Ihnen wieder mehr Freiräume bieten. Öfter mal etwas delegieren, bitte. Der Stier ist ein Erdzeichen und wird von der Venus regiert. Beständigkeit, Genuss und Verlässlichkeit sind typisch für dieses Sternzeichen.