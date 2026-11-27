Stier im Dezember: Warum Sie nicht alles selbst erledigen müssen
Das Monatshoroskop für den Stier im Dezember 2026 zeigt, wie Sie sich von unnötigen Verpflichtungen befreien und wieder mehr Zeit für sich gewinnen.
KI-generierte Illustration: ChatGPT/Viola Dengler Immer zuverlässig, immer zur Stelle: Der Stier übernimmt gerne Verantwortung. Im Dezember 2026 wird es jedoch Zeit, die eigenen Bedürfnisse wieder stärker in den Mittelpunkt zu rücken.
Leine: Allmählich wird das Netz Ihrer Verpflichtungen zum Käfig. Wozu so enge Maschen knüpfen? Lange Leinen dienen auch der Absicherung und bieten einen wesentlichen Vorteil – viel mehr Auslauf. Auch für Sie.
Mit den mehr oder weniger leisen Selbstzweifeln an Ihrer scheinbar nachlassenden Schaffenskraft ist es nämlich rasch vorbei, sobald sich Ihnen wieder mehr Freiräume bieten. Öfter mal etwas delegieren, bitte. Der Stier ist ein Erdzeichen und wird von der Venus regiert. Beständigkeit, Genuss und Verlässlichkeit sind typisch für dieses Sternzeichen.
Wir haben diese Nachrichten zusammengefasst, damit Sie sie schnell lesen können. Wenn Sie sich für die Nachrichten interessieren, können Sie den vollständigen Text hier lesen.Read the full story at mopo
Get an alert when there is news on Deutschland NachrichtenFollow Deutschland Nachrichten