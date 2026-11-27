Romantik liegt in der Luft – doch Stiere müssen selbst den ersten Schritt wagen. Worauf es jetzt ankommt.

Das aktuelle Monatshoroskop für das Sternzeichen Stier. Der November 2026 lädt den Stier dazu ein, es sich schön zu machen und anderen Menschen näherzukommen. Statt sich vom grauen Herbst die Stimmung verderben zu lassen, könnte er selbst für ein paar Lichtblicke sorgen.

Da ist er wieder, der dunkle November. Dagegen hilft nur eines – keine Trübsal blasen, sondern ein Lichtlein anzünden. Oder gleich ein paar mehr. Tatsächlich wäre eine gewisse Person gerne mal zum Kerzenlicht-Dinner bei Ihnen eingeladen.

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Dafür ist der düstere November doch perfekt geeignet. Und wer weiß, welche Lichter Ihnen bei so einem romantischen Event zu zweit noch aufgehen werden …Der von Venus regierte Stier gehört zu den Erdzeichen und schätzt Verlässlichkeit, Genuss und vertraute Menschen. Gerade im November kann er daraus Kraft schöpfen.