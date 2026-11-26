Die Stiftung Warentest prüft 17 alkoholfreie Sekt-Alternativen. Ein Testsieger überzeugt mit sehr gut, während vier Produkte abfallen. Preise und Inhaltsstoffe im Detail.

Die Stiftung Warentest hat jüngst 17 verschiedene Produkte aus der Kategorie der schäumenden Getränke auf der Basis von entalkoholisiertem Wein untersucht. Im Fokus der Tester standen dabei ausschließlich entalkoholisierte Schaumweine mit zugesetzter Kohlensäure, die als Sekt-Alternativen ohne Promille gelten. Das übergeordnete Ziel dieser umfassenden Prüfung bestand darin, diese prickselnden Getränke unter die Lupe zu nehmen, um ihre Qualität bezüglich Geruch, Geschmack, Mundgefühl, Inhaltsstoffen, Keimbelastung sowie der Kennzeichnung auf der Flasche zu bewerten.

Prüfungen im Vorfeld der Weihnachtssaison

Die Ergebnisse der umfangreichen Laboranalysen und Sensoriktests wurden rechtzeitig vor Weihnachten und dem Jahreswechsel veröffentlicht. Damit konnten Verbraucherinnen und Verbraucher direkt zur festlichen Zeit auf geprüfte Produkte zurückgreifen. Unter den 17 getesteten Flaschen konnte sich ein spezifisches Produkt als klarer Testsieger durchsetzen. Es ist das einzige Produkt in dieser Testgruppe, das in den zentralen Kategorien Sensorik und Geschmack die Höchstnote Sehr gut erhielt. Für diese Qualität mussten die Käuferinnen und Käufer 7,89 Euro pro Flasche bezahlen, was es im direkten Vergleich zu einigen anderen Modellen zu einem preislich attraktiven Angebot macht.

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Sensorik und Preis-Leistungs-Verhältnis der Wettbewerber

Neben dem Testsieger schnitten sechs weitere Produkte ebenfalls sehr positiv ab. Diese Sekt-Alternativen überzeugten die Tester durch einen fruchtigen Duft und Geschmack, feines und langes Perlen sowie eine ausgewogene Balance aus Süße und Säure. Im direkten Kontrast dazu fielen vier der 17 Produkte durchweg negativ auf. Diese enttäuschenden Produkte erhielten lediglich die Note Ausreichend oder sogar Mangelhaft. Sie wurden von den Testern als diffuser im Duft, reif bis überreif im Geschmack beschrieben. Zudem waren ihre Kohlensäureperlen als grob charakterisiert worden und verschwanden sehr schnell im Glas, was die Trinkqualität erheblich minderte.

Kritische Ergebnisse bei hohen Preisen und falscher Deklaration

Bei den abgefallenen Produkten sticht insbesondere die Diskrepanz zwischen hohem Preis und geringer Qualität hervor. Das teuerste Getestete kostete 14,22 Euro pro Flasche, während die anderen drei Produkte, die die Note Ausreichend erhielten, Preise von knapp 10 Euro bis über 14 Euro aufwiesen. Besonders schockierend war das Ergebnis eines der vier kritisch bewerteten Produkte, das sogar die Note Mangelhaft erhielt. Laut der Analyse durch das Labor der Warentester handelt es sich bei diesem spezifischen Getränk nämlich gar nicht um einen echten alkoholfreien Sekt. Stattdessen besteht es aus einem unvergorenen, mit viel Wasser verdünnten Getränk auf Basis von Traubenmost, das lediglich mit Kohlensäure aufgesprudelt wurde.

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Sicherheit und rechtliche Definition von Alkoholfrei

Gleichzeitig bestätigten die Tester, dass Schadstoffe und Keime in den getesteten Produkten keinerlei Problem darstellten. Die hygienische Beschaffenheit war überall einwandfrei. Ernährungsexpertinnen der Stiftung Warentest betonen, dass Wer nüchtern anstoßen will, heute keine Abstriche mehr bei der Qualität machen muss. Dennoch weisen die Tester darauf hin, dass die Bezeichnung alkoholfrei nicht automatisch bedeutet, dass ein Getränk absolut keinen Alkohol enthält. Rechtlich sind bis zu 0,5 Volumenprozent Alkohol erlaubt. Im vorliegenden Test lag der höchste gemessene Wert bei 0,37 Volumenprozent Alkohol, was nahe an der Obergrenze liegt.

Die Stiftung Warentest rät Verbrauchern daher dringend, genau auf das Etikett zu schauen, um den genauen Alkoholgehalt zu überprüfen. Darüber hinaus geben die Tester einen wichtigen gesellschaftlichen Rat weiter: Kinder sollten generell gar nicht erst an das Trinken von Sekt oder ähnlichen schäumenden Getränken gewöhnt werden. Dieser Hinweis unterstreicht die Verantwortung der Hersteller und des Einzelhandels, klare Kennzeichnungen bereitzustellen, damit Minderjährige und nüchterne Gäste informierte Entscheidungen treffen können. Die deutlichen Unterschiede in der Qualität und Zusammensetzung der 17 Produkte zeigen, dass Sorgfalt beim Kauf unerlässlich ist.