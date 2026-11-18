Die Stiftung Warentest warnt vor Saugrobotern bei Teppichen. Viele Modelle reinigen nicht gründlich, scheitern an Fransen und dunklen Böden.

Die Stiftung Warentest hat in einem aktuellen Test die Leistungsfähigkeit von Saugroboter n bei der Bodenreinigung auf den Prüfstand gestellt und dabei gravierende Mängel bei der Behandlung von Teppichböden identifiziert. Während die Geräte auf glatten Oberflächen wie Fliesen oft überzeugende Ergebnisse liefern, zeigt sich auf Textilböden eine deutlich schlechtere Bilanz. Viele der getesteten Modelle erreichen dort nur die Note ausreichend, was für Verbraucher mit hohen Teppichanteilen in ihren Wohnungen ein erhebliches Problem darstellt. Ralf Gaida, Projektleiter im Team Wohnen und Freizeit bei der Stiftung Warentest, bestätigt diese Beobachtung und weist darauf hin, dass die technischen Grenzen der robotergestützten Reinigung hier deutlich werden.

Technische Schwächen bei Teppichen

Die Defizite der Saugroboter zeigen sich nicht an einem einzelnen Aspekt, sondern manifestieren sich in mehreren kritischen Bereichen gleichzeitig. Die Geräte reinigen Teppiche häufig weder gründlich noch gleichmäßig, wodurch Schmutzpartikel und Krümel in den Fasern verbleiben, obwohl die optische Wirkung auf Hartböden makellos erscheint. Besonders auffällig ist, dass Ecken und Kanten auf Teppichböden deutlich schlechter gereinigt werden als auf hartem Untergrund. Selbst die Aufnahme von Fasern gelingt den Robotern oft nur unzureichend, was die Langzeitwirkung der Reinigung erheblich beeinträchtigt.

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Besonders problematisch erweisen sich hochflorige Teppiche für die meisten der untersuchten Modelle. Ralf Gaida nennt hierfür zwei wesentliche technische Gründe, die die Reinigungsleistung limitieren. Erstens arbeiten Saugroboter grundsätzlich mit einer geringeren Saugkraft als herkömmliche Bodenstaubsauger, was die Tiefenreinigung erschwert. Zweitens sind die vorhandenen Bürsten nicht in der Lage, tief genug in den Flor des Teppichs vorzudringen, um den Schmutz effektiv zu lösen und zu entfernen.

Experte Gaida erklärt weiter, dass Walzen für eine effektive Reinigung feste und tiefe Borsten benötigen würden, um in den Teppich einzugreifen. Diese Bauart ist bei den meisten handelsüblichen Robotern jedoch nicht vorhanden. Stattdessen setzen viele Hersteller auf kurze Borsten oder Gummilamellen, was dazu führt, dass die Walze oft nur an der Oberfläche streicht, während der Schmutz tiefer im Teppich liegen bleibt. Eine einfache Verstärkung der Borsten ist jedoch keine optimale Lösung, da lange und feste Borsten den Teppich langfristig schädigen könnten.

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Herausforderungen durch Fransen und dunkle Böden

Neben der Florhöhe stellen auch andere Teppichbeschaffenheiten eine erhebliche Hürde für die autonomen Reiniger dar. Fransen an Läufern oder Teppichen können sich leicht um die Bürsten walzen und den Betrieb der Geräte blockieren. Darüber hinaus können leichte Teppicharten unter den Rädern der Saugroboter verrutschen, was die Navigation erschwert und die Reinigungsleistung weiter mindert. Diese mechanischen Probleme führen dazu, dass bestimmte Bereiche des Raumes schlicht unberührt bleiben.

Ein überraschendes Hindernis stellen zudem dunkle Teppiche dar. Einige der getesteten Geräte haben Schwierigkeiten, schwarze oder sehr dunkle Textilböden zu erkennen oder zuverlässig darauf zu navigieren. Dies führt dazu, dass diese Bereiche des Raumes teilweise übersprungen werden oder die Saugroboter den Überblick über ihre Position verlieren. Die Stiftung Warentest stellt damit klar, dass die optische Beschaffenheit des Bodens eine direkte technische Herausforderung für die Sensoren der Geräte darstellt.

Fazit und Empfehlungen für Verbraucher

Für Haushalte mit vielen Teppichen empfiehlt die Stiftung Warentest in der Regel die Anschaffung eines reinen Saugroboters anstelle eines Saug-Wisch-Kombigeräts. Die Teppicherkennung von Kombigeräten funktioniert nicht immer zuverlässig, sodass angehobene Wischpads den Teppich dennoch berühren können. Dies kann zu Feuchtigkeitsflecken und einer Verschmutzung der Textilien führen, was die Reinigungswirkung zunichtemacht. Daher ist die Spezialisierung auf das Trockensaugen oft die sicherere Wahl.

Entscheidend für die Kaufentscheidung sind demnach vor allem die guten Testergebnisse der Geräte speziell auf Teppichböden. Neben der Saugleistung sollte auch die Bauart der Walze genau betrachtet werden. Die Eignung für lange Haare ist ebenfalls ein wichtiges Kriterium, da verhedderte Haare die Mechanik der Roboter beeinträchtigen können. Verbraucher sollten diese spezifischen Merkmale prüfen, um eine langfristige Zufriedenheit mit der Investition zu gewährleisten.