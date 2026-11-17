Das Testergebnis der Stiftung Warentest offenbart erhebliche Schwächen bei der Teppichreinigung. Saugroboter stoßen bei Hochflor und Fransen an ihre physikalischen Grenzen.

Die Stiftung Warentest hat in einem aktuellen Test deutliche Mängel bei der Reinigung von Teppichen durch Saugroboter festgestellt. Während diese Geräte auf glatten Böden wie Fliesen in der Regel überzeugende Ergebnisse liefern, zeigt sich die Bilanz auf Textilböden deutlich schlechter. Viele Modelle erreichen auf Teppichen lediglich ausreichende Noten und schaffen es nicht, Krümel und Verschmutzungen zuverlässig zu entfernen.

Physikalische Grenzen bei der Teppichreinigung

Die Schwächen der Geräte manifestieren sich an mehreren Stellen gleichzeitig. Viele Saugroboter reinigen Textilböden weder gründlich noch gleichmäßig, wobei insbesondere die Aufnahme von Fasern häufig unzureichend ausfällt. Selbst Ecken und Kanten werden auf Teppichen oft schlechter gereinigt als auf hartem Untergrund. Besonders problematisch ist dabei die Reinigung von hochflorigen Teppichen, was Ralf Gaida, Projektleiter im Team Wohnen und Freizeit bei der Stiftung Warentest, auf zwei Hauptgründe zurückführt.

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Saugroboter arbeiten grundsätzlich mit weniger Saugleistung als klassische, kabelgebundene Bodenstaubsauger. Zusätzlich können die rotierenden Bürsten Walzen nicht tief genug in den Flor eindringen, um Schmutzpartikel effektiv zu lösen. Um tief in den Teppich einzugreifen, wären feste und tiefe Borsten erforderlich, welche den meisten aktuellen Robotern jedoch fehlen. Stattdessen setzen viele Hersteller auf kurze Borsten oder Gummilamellen, was dazu führt, dass die Walze oft nur die Oberfläche berührt.

Technische Kompromisse und Materialschutz

Ein simpler Umbau der Bürstenwelle auf längere und festere Borsten wäre keine ideale Lösung für das Problem. Ralf Gaida warnt davor, dass lange, starre Borsten den Teppich langfristig schädigen könnten, da die mechanische Belastung für das Textilmaterial zu groß wäre. Dieser Konflikt zwischen effektiver Reinigung und dem Schutz der Bodenbeläge zwingt die Hersteller zu technischen Kompromissen, die oft auf Kosten der Reinigungsleistung gehen.

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Neben der Florhöhe können auch andere Teppichmerkmale zu Problemen führen. Fransen wickeln sich leicht um die Bürstenwalzen und können so den Betrieb stören oder die Mechanik beschädigen. Leichte Teppicharten wiederum verrutschen unter den Rädern der Roboter, was zu einer ungleichmäßigen Abfahrroute und somit zu unregelmäßigen Reinigungsergebnissen führt. Diese physischen Hindernisse erschweren die autonome Navigation und Reinigung erheblich.

Spezielle Herausforderungen durch dunkle Teppiche

Ein oft übersehener Faktor bei der Reinigung ist die Farbe des Teppichs. Selbst schwarze oder sehr dunkle Teppiche können für einige Saugroboter zum Hindernis werden. Die Sensoren, die zur Navigation und zur Erkennung von Hindernissen dienen, können bei dunklen Oberflächen Schwierigkeiten haben, den Boden korrekt zu erkennen. Dies kann dazu führen, dass der Roboter die Fläche nicht vollständig abfährt oder fälschlicherweise Annahmen über das Vorhandensein von Hindernissen trifft.

Fazit: Reine Saugroboter sind die bessere Wahl

Wer viele Teppiche in der Wohnung hat, fährt laut den Ergebnissen der Stiftung Warentest meist besser mit einem reinen Saugroboter als mit einem Saug-Wisch-Kombigerät. Die Teppicherkennung in Kombigeräten funktioniert nicht immer zuverlässig. Selbst wenn die Geräte angeblich einen Teppich erkennen, können angehobene Wischpads den Textilboden dennoch berühren und nass machen, was die Reinigung unmöglich macht.

Entscheidend für die Kaufentscheidung sind daher vor allem die guten Testergebnisse auf Teppich, die spezifische Bauart der Walze und die Eignung für lange Haare. Verbraucher sollten sich bei der Auswahl eines Saugroboters bewusst von der Allzweckfunktion abgewöhnen und stattdessen auf die spezifische Leistung im Textilbereich achten, um enttäuschte Erwartungen zu vermeiden.