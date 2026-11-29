Der Mittelfeldmann hat bei einem Sturz großes Glück. Auf seine Mannschaft trifft das derzeit nicht zu.

Der Mittelfeldmann hat bei einem Sturz großes Glück. Auf seine Mannschaft trifft das derzeit nicht zu. Angelo Stiller konnte kaum hinsehen.

„Uuuuh“, stöhnte der neunmalige Fußball-Nationalspieler vom VfB Stuttgart, als ihm sein Sturz auf den Kopf aus großer Höhe noch einmal vorgespielt wurde. „Ich merke erst jetzt, wie hart das war. Ich war wohl immer bei Bewusstsein – aber ich bin froh, dass es mir gut geht.

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“ Kurz nach seiner Einwechslung war er mit abgeknicktem Nacken fies auf dem Rasen aufgeschlagen. Weniger froh war der Mittelfeldspieler nach dem Abpfiff über das 2:2 gegen Eintracht Frankfurt, das seiner Mannschaft im Rennen um die Europapokalplätze nicht wirklich weiterhilft.