Stilllegung der Werra-Grube: Sachsen-Anhalt übernimmt Sicherung

Das ehemalige Bergwerk ist insolvent. Sachsen-Anhalt muss die Grube für rund 130 Millionen Euro sichern. 90 Jobs sind weg.

Das frühere Kali- und Salzbergwerk Werra-Grube in Sachsen-Anhalt ist definitiv stillgelegt. Der letzte Betriebstag war der 31. Oktober, seitdem liegen die Anlagen still. Der Betreiber hat das Insolvenz verfahren beantragt und kann die Kosten für die langfristige Sicherung der Grube nicht mehr decken. Dadurch drohen dem Bundesland enorme finanzielle Belastungen für die Sanierung.

Mechanismus der Ersatzvornahme tritt in Kraft

Das Landesamt für Geologie und Bergwesen (LAGB) wird nun die Verantwortung für die Stabilität der Grube übernehmen. Insolvenzverwalter Prof. Dr. Lucas Flöther erklärt, dass das Land im Rahmen der sogenannten Ersatzvornahme handeln muss. Diese Rechtsfigur erlaubt es der Behörde, notwendige Maßnahmen selbst zu veranlassen, sobald der eigentliche Verantwortliche dazu nicht mehr in der Lage ist. Die primäre Aufgabe besteht darin, die riesigen Hohlräume zu verfüllen und das Gebirge zu stabilisieren, um Einstürze an der Oberfläche zu verhindern.

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Die Grube erstreckt sich über eine Fläche von rund 14 Quadratkilometern. Das entspricht in etwa der Größe von 2000 Fußballfeldern. Zwischen 1905 und 1982 wurden dort Kalisalz und Steinsalz abgebaut. Zurück bleiben in mehreren Hundert Metern Tiefe gewaltige leere Räume. Diese müssen zwingend gesichert werden, da sie ansonsten instabil wären und katastrophale Gebirgsschläge an der Erdoberfläche auslösen könnten.

Betroffene Mitarbeiter und Insolvenzstatus

Die Stilllegung hat direkte und sofortige Auswirkungen auf die Belegschaft. Alle 90 derzeitigen Mitarbeiter haben ihre Arbeitsplätze verloren. Bis zum 31. Oktober haben die Beschäftigten noch den letzten Betrieb aufrechterhalten und die Anlage gesichert. Gleichzeitig suchte der Insolvenzverwalter nach einem neuen Investor, um den Betrieb fortzuführen oder einen geordneten Übergang zu gewährleisten.

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Laut Prof. Dr. Lucas Flöther gab es zwar potenzielle Interessenten für die Übernahme des Geländes. Einen konkreten Abschluss oder Kaufvertrag konnte jedoch nicht erzielt werden. Da die Grube nicht mehr genutzt wird, nimmt sie keine Abfälle mehr aus Müllverbrennungsanlagen oder der Industrie auf. Das Unternehmen, das zuvor Giftmüll deponierte, hat das Geld für die langfristige Sicherung nicht mehr, wie Firmenangaben bestätigten.

Finanzielles Ausmaß und behördliche Planung

Die Kosten für die Sicherung der Werra-Grube bewegen sich in einer absoluten Größenordnung. Das Wirtschaftsministerium des Landes hatte den Aufwand zuvor auf rund 130 Millionen Euro hochgerechnet. Diese Summe bestätigt Nancy Eggeling, die Sprecherin des Wirtschaftsministeriums. Sie sagt aus, dass mit Aufwendungen in diesem Umfang über einen sehr langen Zeitraum gerechnet werden muss.

Nancy Eggeling erklärt gegenüber der Presse, dass das LAGB die notwendigen Arbeiten und Maßnahmen zur Sicherung und dauerhaften Verwahrung des Bergwerkes vorbereitet. Das Landesamt ist also die zentrale Schnittstelle, die die technischen und administrativen Schritte für den Erhalt der Stabilität koordinieren wird. Die historische Gefährdungslage ist nicht zu unterschätzen, da es dort zuletzt im Jahr 1996 zu schweren Gebirgsschlägen gekommen war.