Wolfgang Ambros muss ein ausverkauftes Konzert in Österreich verschieben. Auch ein Auftritt in Deutschland steht auf der Kippe.

, 74, hat nach einer heftigen Erkältung keine Stimme mehr. Sein für Dienstagabend, 24. November, geplantes Konzert in Ried im Innkreis muss deshalb verschoben werden, wie das Team des Musikers am MittagFür Ambros ist die Absage besonders bitter.

Der ausverkaufte Abend wäre sein letztes Österreich-Konzert mit dem Programm "Ambros pur!

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" gewesen, auf der Bühne wollte er gemeinsam mit Günter Dzikowski und Roland Vogl stehen. "Gerade jetzt, zum Abschied von 'Ambros pur! ', hätte er sich das alles so sehr anders gewünscht", heißt es in dem Instagram-Beitrag. Der Sänger sei "unendlich traurig" darüber, nicht spielen zu können.

Die Probleme hatten sich schon am Montagabend in Gmunden angekündigt. Früh im Konzert habe Ambros gemerkt, dass ihm die Stimme langsam versagte, schreibt sein Team. Er habe trotzdem alles gegeben und dem Publikum sogar angeboten, jedem das Eintrittsgeld zurückzuzahlen, der vorzeitig gehen wolle. Das Angebot nahm niemand an, wie das Team festhielt.

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"Alle sind geblieben, haben Wolfgang unterstützt, mit ihm gesungen und ihn gefeiert. " Für diesen "unglaublich berührenden Abend" wolle sich der Musiker von ganzem Herzen bedanken. Über Nacht habe sich sein Zustand dann jedoch weiter verschlechtert.

"Heute ist seine Stimme vollständig weg. "Offen ist nun auch der nächste Termin. Am Donnerstag, 26. November, soll Ambros im deutschen Gersthofen auftreten, das Konzert ist ebenfalls ausverkauft.

Vorschnell absagen wolle der Sänger den Abend nicht, betonte sein Team. Er hoffe sehr, dass sich seine Stimme noch rechtzeitig erhole.