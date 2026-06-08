Stimmrechtsmitteilung: Amundi S.A. meldet 3,05 Prozent an Siemens Energy AG

Siemens Energy AG hat eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht. Die Amundi S.A. hält nach der Mitteilung 3,01 Prozent direkte Stimmrechte sowie zusätzliche Instrumente mit 0,04 Prozent, insgesamt 3,05 Prozent. Die Schwellenberührung erfolgte am 02.06.2026. Die vollständige Tochterunternehmensstruktur wird dokumentiert. Zusätzlich ein Marktkommentar zu Software-Aktien als mögliche Investmentchance.

Siemens Energy AG hat gemäß § 40 Abs. 1 WpHG eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht. Diese betrifft den Erwerb beziehungsweise die Veräußerung von Aktien und damit verbundenen Stimmrechten.

Der Mitteilungspflichtige ist die Amundi S.A. mit registered seat in Paris, Frankreich. Die Schwellenberührung fand am 02. Juni 2026 statt. Danach liegt der Gesamtstimmrechtsanteil der Amundi S.A. an der Siemens Energy AG bei 3,01 Prozent direkt gehaltenen Stimmrechten.

Zusätzlich bestehen Instrumente im Sinne des § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG, namentlich Securities lent (right to recall) mit 60.194 Stimmrechten und Collateral Given (right to recall) mit 254.485 Stimmrechten, was zusammen 0,04 Prozent entspricht. Die Summe aus direktem Stimmrechtsanteil und Instrumenten beläuft sich somit auf 3,05 Prozent. Die Gesamtzahl der Stimmrechte der Siemens Energy AG wird mit 861.104.914 angegeben. Bei der vorherigen Mitteilung lag der Gesamtanteil bei 3,02 Prozent.

Die direkten Stimmrechte beziehen sich auf die ISIN DE000ENER6Y0. Es gibt keine Abweichung in den genannten Aktionären mit drei Prozent oder mehr Stimmrechten. Die vollständige Kette der Tochterunternehmen des Mitteilungspflichtigen wird aufgelistet, beginnend mit der Amundi S.A. als oberstem herrschenden Unternehmen. Darunter finden sich mehrere Gesellschaften wie Amundi Asset Management S.A.

S., Amundi Japan Ltd., Amundi Deutschland GmbH, Societe Generale Gestion und weitere. Diese Kette dokumentiert die Struktur, über die die Stimmrechte letztlich gehalten werden. Für eine Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG ist keine Hauptversammlung terminiert. Weitere sonstige Informationen sind nicht angegeben.

Die Mitteilung wurde am 08. Juni 2026 beendet. Der Aussender ist Siemens Energy AG, München, mit den Kontaktdaten der Investor Relations. Die Aktie ist unter der ISIN DE000ENER6Y0 im regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse sowie im Freiverkehr an verschiedenen deutschen Börsen gelistet.

Die Verbreitung erfolgte über pressetext Nachrichtenagentur GmbH. Hinsichtlich des Dow Jones Newswires-Teils: Während Halbleiter- und KI-Infrastrukturwerte stark performen, gerieten viele Software-Aktien unter Druck. Die Furcht vor Disruption führte zu einem Ausverkauf bei Software-Titeln, sodass viele Qualitätsunternehmen auf Mehrjahrestiefs notieren. Dies schafft eine seltene Chance, denn die Bewertungen im Halbleitersektor sind bereits hoch, während Software-Aktien einen historisch großen Bewertungsabschlag aufweisen.

Gleichzeitig liefern viele Softwarefirmen weiterhin starke Wachstumszahlen und integrieren KI erfolgreich. Die Diskrepanz zwischen Kursentwicklung und operativer Stärke könnte sich bald auflösen. Anleger sollten antizyklisch handeln und gezielt zugreifen, bevor der Markt dreht. Erste technische Signale deuten auf eine Trendwende hin.

Dieser Kommentar von Dow Jones Newswires wurde am 08. Juni 2026 um 12:48 ET (16:48 GMT) veröffentlicht und ist urheberrechtlich geschützt





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