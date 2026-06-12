Stimmrechtsmitteilung: Amundi S.A. reduziert Anteil an Siemens Energy AG

Die Siemens Energy AG hat eine Stimmrechtsmitteilung veröffentlicht, wonach die Amundi S.A. ihren Stimmrechtsanteil leicht auf 2,95 % gesenkt hat. Die Mitteilung enthält detaillierte Angaben zu den Stimmrechtsbeständen und der Konzernstruktur des Investors.

Die Siemens Energy AG hat am 12. Juni 2026 eine Stimmrechtsmitteilung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG veröffentlicht. Die Mitteilung betrifft den Erwerb oder die Veräußerung von Aktien (Stimmrechten) durch den Mitteilungspflichtigen Amundi S.A.

, eine juristische Person mit Sitz in Paris, Frankreich. Die Schwellenberührung fand am 8. Juni 2026 statt. Nach der Mitteilung beläuft sich der Gesamtstimmrechtsanteil von Amundi an der Siemens Energy AG auf 2,93 % der Stimmrechte und 0,03 % über Instrumente, was eine Gesamtsumme von 2,95 % ergibt.

Die gesamte Anzahl der Stimmrechte beträgt 861.104.914. Im Vergleich zur letzten Mitteilung sank der Anteil der Stimmrechte von 3,01 % auf 2,93 % und der Anteil der Instrumente von 0,04 % auf 0,03 %. Bei den Stimmrechten handelt es sich um 25.190.581 direkt gehaltene Aktien der ISIN DE000ENER6Y0, was 2,93 % entspricht. Zusätzlich werden über ein Instrument namens 'Collateral Given (right to recall)' 254.485 Stimmrechte (0,03 %) gehalten.

In der vollständigen Kette der Tochterunternehmen von Amundi sind mehrere Gesellschaften aufgeführt, darunter Amundi Asset Management S.A. S., Amundi Deutschland GmbH, Amundi Japan Ltd., Societe Generale Gestion, Amundi Austria GmbH, Amundi Ireland Limited, Amundi SGR SpA, SABADELL ASSET MANAGEMENT SA, SGIIC und Amundi Iberia SGICC, SA. Eine Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG ist nicht relevant (N/A). Die Mitteilung wurde von der Siemens Energy AG, Otto-Hahn-Ring 6, 81739 München, an Investor Relations verschickt.

Die Aktie hat die ISIN DE000ENER6Y0 und ist am regulierten Markt in Frankfurt sowie im Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart und Tradegate gelistet. Parallel dazu wird in einem separaten Hinweis auf mögliche Investmentchancen im Software-Sektor hingewiesen, da viele Software-Aktien nach einer Phase der Zurückhaltung wieder attraktiv bewertet seien. Analysten sehen eine Diskrepanz zwischen der schwachen Kursentwicklung und den starken operativen Zahlen, insbesondere mit Integration von KI. Ein antizyklischer Einstieg könnte sich laut Einschätzung demnächst lohnen





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