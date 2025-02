Stimmt das Geld in eurer Beziehung?

Eine neue Umfrage des Bezahldienstes Klarna zeigt, dass jeder zweite Partner finanziell nicht ehrlich ist. Die häufigsten Gründe dafür sind Angst vor Streit, Scham über vermeintlich unnötige Ausgaben und mangelndes Vertrauen. Es kommt sogar zu handfesten Auseinandersetzungen und Beziehungsausbruch, wenn die Wahrheit ans Licht kommt. Finanzexpertin Karoline Bliemegger rät dazu, über Finanzen offen zu sprechen und finanzielle gemeinsame Abendtermine einzurichten, um das Thema Budget und Ausgaben zu klären.

Partnerschaft : Jeder Zweite ist beim Geld nicht ehrlich Mal Hand aufs Herz: Wie ehrlich sind Sie Ihrer Partnerin oder Ihrem Partner gegenüber, wenn es um

Geld geht? Mit diesem Test messen Sie Ihre Beziehung▶︎ Am häufigsten werden demnach persönliche Anschaffungen verheimlicht. 32 Prozent beichten dem Partner nicht, wenn sie außer der Reihe CDs, Bücher, Parfum oder Schmuck kaufen. Oft werde auch geschwindelt, wenn vereinbart wurde, dass er mit derin der zweiten Klasse fährt, heimlich aber ein Ticket für die 1. Klasse löst. Durchgeführt wurde die Umfrage vom Bezahldienst Klarna.► Die Gründe für finanzielle Untreue? Gut jeder Zweite (55 Prozent) fürchtet Streit oder Verurteilung, 37 Prozent schämen sich für vermeintlich unnötige Ausgaben und 13 Prozent haben schlichtweg nicht genug Vertrauen, um in der Partnerschaft alle Finanzen offenzulegen.► Und was passiert, wenn solch eine Unehrlichkeit ans Licht kommt? In jeder vierten Beziehung (24 Prozent) kommt es laut Umfrage zu handfesten Diskussionen, wenn man von sich aus mit der Wahrheit herausrückt. In 18 Prozent der Fälle kommt es gar zu handfestem Streit, weil der Partner durch Zufall Wind bekommen hat von heimlichen Ausgaben oder Schulden. Und jede fünfte Partnerschaft (20 Prozent) zerbricht sogar an der finanziellen Untreue. „Es ist wichtig, in einer Beziehung über Finanzen zu sprechen“, sagt Karoline Bliemegger, Finanzexpertin bei Klarna. „Für viele ist das anfangs ungewohnt, deshalb lautet die Devise: Je früher, desto besser und danach am Ball bleiben. Dabei helfen z.B. halbjährliche Financial Date Nights für gemeinschaftliche Budgeterstellung, Ausgaben-Checks und die Verteilung finanzieller Verantwortlichkeiten.





