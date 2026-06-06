Stinkwanzen: So verhindern Sie den Einfall in die Wohnung und werden sie los

Stinkwanzen suchen im Herbst Schutz in Wohnungen, vermehren sich aber bereits im Frühsommer. Der Artikel erklärt, wie man Einfallsstellen abdichtet, die Tiere tierschonend entfernt und mit einfachen Hausmitteln wie Essig fernhält.

Stinkwanzen haben im Herbst Hochsaison, da sie dann Schutz in unseren trockenen und warmen Wohnung en suchen. Ihre Paarungszeit liegt jedoch im Frühsommer, sodass das große Krabbeln bereits ab Ende Mai beginnen kann, wenn die Weibchen ihre Eier gelegt haben und sich die Nachkommen auf Pflanzen,Sträuchern sowie in Wohnräumen ausbreiten.

Stinkwanzen gehören nicht zu den Käfern, sondern stellen eine eigene Insektenordnung dar. Am häufigsten tritt die Grüne Stinkwanze auf, deren Panzer im Sommer grün leuchtet und im Herbst braun wird - eine perfekte Tarnung. Im Frühjahr färbt er sich wieder grün, um vor Fressfeinden geschützt zu sein. Die marmorierte Baumwanze stammt ursprünglich aus Asien.

Ihren Namen verdanken Stinkwanzen dem übel riechenden Sekret, das sie bei Gefahr absondern, um Angreifer abzuwehren. Sie sind nicht mit Bettwanzen zu verwechseln und dringen häufig durch undichte Stellen in Gebäude ein, etwa über Dachbereiche oder Rollladenkästen. Fachleute empfehlen, alle möglichen Eintrittsstellen mit Dichtungsmasse oder Abdichtmaterial zu versiegeln. Das hält nicht nur die Krabbler draußen, sondern spart auch Heizkosten.

Once in der Wohnung ist Obst eine begehrte Futterquelle. Wenn Stinkwanzen an Äpfeln und anderen Früchten geknabbert haben, verfärben und verformen sich diese unansehnlich und sollten entsorgt werden. Die Insekten sind für Menschen völlig harmlos und beißen nicht, aber sie stinken, wie der Name bereits andeutet. Um sie loszuwerden, sollte man sie nicht zertreten oder zerquetschen.

Besser ist es, die Wanzen auf ein Stück Papier krabbeln zu lassen, dann ein Glas darüber zu stülpen und sie nach draußen zu bringen. Alternativ kann man sie mit einem Staubsauger einsaugen, wobei man eine alte Socke über die Düse zieht, um zu verhindern, dass der Staubsauger danach stinkt. Um Wanzen auch bei geöffnetem Fenster fernzuhalten, kann man etwas Essig oder Essigessenz mit Wasser verdünnt auf den Fensterrahmen träufeln - das mögen die Tiere nicht





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