'Stirb langsam': Woher kommt die Figur von John McClane?

Bevor Bruce Willis in 'Stirb langsam' barfuß durch das Nakatomi Plaza lief, spielte Frank Sinatra in 'Der Detektiv' einen New Yorker Cop. Der Film von 1968 zeigt Sinatras Figur als erfahrenen, müden Cop, der von Gewalt, Korruption und privaten Rückschlägen gezeichnet ist. Auch hier steht eine gescheiterte Ehe im Zentrum, ausgelöst durch die Belastungen des Polizeialltags. Der Film versteht sich selbst als 'erwachsener Blick auf Polizeiarbeit' und dominiert klassische Ermittlungsarbeit statt Action. Parallelen gibt es auch bei den Nebenfiguren: Leland verlässt sich auf Kolleg*innen und Verbündete, ähnlich wie McClane später auf Al Powell. Der Film zeigt Leland als erfahrenen, müden Cop, gezeichnet von Gewalt, Korruption und privaten Rückschlägen. Sinatra spielt ihn als Mann, dem der Job längst jede Leichtigkeit genommen hat. Auch hier steht eine gescheiterte Ehe im Zentrum, ausgelöst durch die Belastungen des Polizeialltags. Parallelen gibt es auch bei den Nebenfiguren: Leland verlässt sich auf Kolleg*innen und Verbündete, ähnlich wie McClane später auf Al Powell.

Bevor Bruce Willis in 'Stirb langsam' barfuß durch das Nakatomi Plaza lief, spielte Frank Sinatra in ' Der Detektiv ' einen New Yorker Cop. Der Film von 1968 zeigt Sinatras Figur als erfahrenen, müden Cop, der von Gewalt, Korruption und privaten Rückschlägen gezeichnet ist.

Auch hier steht eine gescheiterte Ehe im Zentrum, ausgelöst durch die Belastungen des Polizeialltags. Der Film versteht sich selbst als 'erwachsener Blick auf Polizeiarbeit' und dominiert klassische Ermittlungsarbeit statt Action. Parallelen gibt es auch bei den Nebenfiguren: Leland verlässt sich auf Kolleg*innen und Verbündete, ähnlich wie McClane später auf Al Powell. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt.

Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch ein Symbol gekennzeichnet. gilt bis heute als Meilenstein des Actionkinos. Bruce Willis und Alan Rickman, John McTiernans Regie und das klaustrophobische Hochhaus-Setting machten den Film von 1988 zum Klassiker. Was viele jedoch nicht wissen: Die Wurzeln von 'Stirb langsam' reichen laut 'Der Detektiv' zurück in die 60er Jahre.

Der Film zeigt Leland als erfahrenen, müden Cop, gezeichnet von Gewalt, Korruption und privaten Rückschlägen. Sinatra spielt ihn als Mann, dem der Job längst jede Leichtigkeit genommen hat. Auch hier steht eine gescheiterte Ehe im Zentrum, ausgelöst durch die Belastungen des Polizeialltags. Parallelen gibt es auch bei den Nebenfiguren: Leland verlässt sich auf Kolleg*innen und Verbündete, ähnlich wie McClane später auf Al Powell.

Trotz der Unterschiede lässt sich 'Der Detektiv' heute wie ein loses Prequel zu 'Stirb langsam' lesen. Der Film zeigt Leland als erfahrenen, müden Cop, gezeichnet von Gewalt, Korruption und privaten Rückschlägen. Sinatra spielt ihn als Mann, dem der Job längst jede Leichtigkeit genommen hat. Auch hier steht eine gescheiterte Ehe im Zentrum, ausgelöst durch die Belastungen des Polizeialltags.

Parallelen gibt es auch bei den Nebenfiguren: Leland verlässt sich auf Kolleg*innen und Verbündete, ähnlich wie McClane später auf Al Powell





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