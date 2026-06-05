Stolzer Verein steht Kopf: Kooperationsvertrag gekündigt, neues Spielrecht und Sponsor

Der einst so stolze Verein erlebt eine Achterbahnfahrt der Gefühle: Der Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik ist gekündigt, das Spielrecht liegt nun beim Verein, und eine neue Sportbetriebsgesellschaft soll gegründet werden. Auch der Hauptsponsor, 'Die Bayerische', steht wohl wieder bereit. Die Fans des Vereins mit rund 27.000 Mitgliedern fragen sich, was mit dem Löwen-Wappen passiert.

Der einst stolze Verein steht Kopf: Der Kooperationsvertrag mit Investor Hasan Ismaik ist gekündigt, das Spielrecht liegt nun beim Verein , und eine neue Sport betriebsgesellschaft soll gegründet werden.

Auch der Hauptsponsor, 'Die Bayerische', der von seinem Sonderkündigungsrecht Gebrauch gemacht hatte, steht wohl für 'die neuen Löwen' wieder bereit. Der Verein hat rund 27.000 Mitglieder und seine Fans erleben eine Achterbahnfahrt der Gefühle. Geht es jetzt auch dem Löwen-Wappen an den Kragen? Das Markenrecht dafür liegt bei der KGaA, die bis 2033 das Recht hat, das Wappen kommerziell zu nutzen.

Im Insolvenzfall kann das Nutzungsrecht gekündigt werden. Juristisch knifflig: Dem Mutterverein gehört das ureigene Recht an Name und Wappen, das aber aktuell zu kommerziellen Zwecken nicht genutzt werden darf. Der e. V. hat aber schon länger eine eigene Variante gefunden, die er nutzen kann.

Selbst das Original-Wappen könnte möglich sein, wenn es nicht kommerziell genutzt wird. Die cleverste und juristisch einfachste Lösung: Ex-Hauptsponsor 'Die Bayerische' geht wieder auf die Brust





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