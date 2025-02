Stoner knackt in Sepang die 2-Minuten-Marke

Casey Stoner dominierte die MotoGP-Testfahrten in Sepang und war der einzige Fahrer, der die 2-Minuten-Marke knackte. Honda und Yamaha zeigten ihre starke Position, während Ducati mit Valentino Rossi und Nicky Hayden positive Ergebnisse erzielte. Stefan Bradl war bester LCR-Honda Fahrer.

Die offiziellen MotoGP- Testfahrten in Sepang endeten nach drei Tagen aufgrund eines schweren Monsunregens abrupt. Am dritten Tag wurden die schnellsten Zeiten erzielt, wobei der Weltmeister Casey Stoner als einziger Fahrer des gesamten Tests die 2-Minuten-Marke durchbrach. Der Australier aus dem Repsol Honda Team absolvierte zwar nur 18 Runden, konnte aber Jorge Lorenzo um 0,591 Sekunden übertreffen.

Dahinter positionierten sich Dani Pedrosa und Ben Spies, wodurch die Werksteams von Honda und Yamaha ihre führende Position bekräftigten. Stoner erzielte seine schnellste Rundenzeit früh am Morgen, als die Temperaturen kälter waren als in den vorherigen Tagen. Außerdem experimentierte er mit dem neuen Bridgestone-Reifen. Für Ducati gab es erneut einen Lichtblick. Valentino Rossi erzielte die fünftschnellste Zeit und verlor auf Stoner 1,217 Sekunden. Selbst Teamkollege Nicky Hayden, der den Test aufgrund seiner Schulterverletzung angeschlagen absolvierte, verlor 2,122 Sekunden und bewies damit, dass die neue GP12 für die leidenden Italiener definitiv einen Schritt nach vorne darstellt. Stefan Bradl wurde wie schon an den beiden vorherigen Tagen Elfterschnellster. Am dritten Tag auf der 1000-ccm Honda absolvierte der Zahlinger nochmals 38 Runden. Bradl konzentrierte sich auf das Testen verschiedener Reifen.





