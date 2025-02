Störche Kehren Nach Rheinland-Pfalz Zurück

Störche kehren langsam aus ihren Überwinterungsgebieten nach Rheinland-Pfalz zurück. Der Rückflug dauert aufgrund der Abhängigkeit von Thermik und Windeverhältnissen. Storchenbetreuer hoffen auf ein ausgewogenes Wetter, um den Vögeln optimale Bedingungen für Brut und Aufzucht der Jungtiere zu bieten.

Segelflieger Störche sind von der Thermik abhängig und kehren daher meist in Schüben aus ihren Überwinterung sgebieten zurück. Die Nester in Rheinland-Pfalz füllen sich langsam. Etwa ein Drittel der Population hat bereits ihr Sommerquartier bezogen, wie Jessica Lehmann vom Storchenzentrum Rheinland-Pfalz in Bornheim (Südpfalz) berichtet. Zahlreiche Tiere seien noch auf dem Rückzug aus dem Süden. Ihre Bewegungen können mit der App Animal Tracker verfolgt werden.

Die 'Senderstörchin' Sissi zum Beispiel hat bereits im Januar ihre Reise aus dem Senegal angetreten. Der Rückflug dauert jedoch, betont Lehmann. Die Tiere sind auf gute Winde angewiesen. Störche, die in Frankreich überwintern, sind bereits zurück, auch einige aus Spanien. Es gibt täglich neue Meldungen aus den Regionen, wo Störche bereits gesichtet wurden, und in Rheinhessen sind Störche bereits länger verbreitet. Zuletzt wurden aber auch im Hunsrück, der Eifel und im Westerwald immer mehr der majestätischen Tiere gesichtet. Im Westerwald brütet seit 2021 ein Storchenpaar. Es ist nicht unwahrscheinlich, dass bald weitere Störche folgen könnten, sagte Lehmann. Störche bevorzugen es, in die gleichen Nester zurückzukehren. Deshalb kann das Entfernen von Nestern die Population stark stören. Bei Störchen kehren meist die Männchen zuerst zu den Nestern zurück. Doch auch bei weiblichen Störchen könne es Ausnahmen geben, sagte Lehmann. 'Einige Tiere, die in fremden Nestern rasten, ziehen weiter. Storchenbetreuer hoffen auf ein ausgewogenes Wetter aus Sonne und Regen, um den Vögeln genug Nahrung zu bieten und gesunde Jungtiere zu fördern. Der Storch gilt als sogenanntes Zeigertier, dessen Wohlstand auf das gute Gedeihen anderer Arten hinweist, unterstrich Lehmann.





Störche Rückkehr Überwinterung Rheinland-Pfalz Storchenzentrum Zeigertier

