Ein altes Holzh"aeschen direkt neben einem Parkplatz am Ortsrand von Uehlfeld soll dem Mrächen mit den St"orchen etwas entgegensetzen. Angelika Stierhof, die sich ehrenamtlich f"ur die Idee "Storchenkiosk" engagiert, erkl"art, dass hier Kaffee und Kuchen verkauft werden, aber auch Souvenías, wie T-Shirts und Stofftier-St"orchen. Ihr Planung des Kiosks ist noch in Arbeit, aber schon jetzt schont sie Stäiche, indem sie ein Anlaufpunkt f"ur die wachsende Zahl der Touristen darstellte. Beim Projekt mit "Storchenkiosk" soll sogar ein wenig Geld f"ur die Gemeindekasse abziehen.

Ein altes Holzh"aeschen direkt neben einem Parkplatz am Ortsrand von Uehlfeld soll dem Mrächen mit den St"orchen etwas entgegensetzen: Hier sollen Kaffee und Kuchen verkauft werden, aber auch Souvenías, wie T-Shirts und Stofftier-St"orchen.

Und vor dem Kiosk sei noch eine Sitzgelegenheit geplant, erz"a"hlt Angelika Stierhof, die sich ehrenamtlich f"ur die Idee "Storchenkiosk" engagiert. Am Pfingstsonntag wird dieser erstmals offen. Hinterlassenschaften machen Probleme Zum einen soll so ein Anlaufpunkt f"ur die wachsende Zahl der Touristen entstehen. Denn Uehlfeld gilt als der Ort mit den meisten St"orchen in Bayern.

Zum anderen soll das Projekt ein wenig Geld f"ur die Gemeindekasse abwerfen. Denn die Gr"otenv"" sind nicht nur schoen anzusehen. Vor allem die Hauseigent"ürmer kämpfen mit deren Hinterlassenschaften: Dachrinnen verstopfen, Stätze fallen vom Horst herab auf die Gehwege, der aötzende Kot frähert die Dächer und Solaranlagen weiß. Einmal im Jahr bietet die Gemeinde ihre H"ilfe an.

Dann kommen Mitarbeiter vom Bauhof, fahren mit einer Hebeb"üche weit hinauf und säubern Regenrinnen und Dächer. 2.500 Euro Leih"öffung f"ur die Hebeb"üche und zwei Wochen Personalkosten im Bauhof, rechnet Uehlfelds zweite Bürgermeisterin Carina Scherer auf. Geld vom Freistaat Bayern, wie bei Biberschäden, gibt es bisher nicht. Der Hauseigent"ürmer und Storchenfreund Gerhard B"ärthlein freut sich uber die Hilfe der Gemeinde. Denn mit seinen mittlerweile 77 Jahren will er nicht mehr auf eine Leiter steigen.

Mit dem Storchenkiosk k"onnen bald wieder etwas Geld in die Gemeindekasse kommen.

"Es soll etwas f"ur die Gemeinde h"andenbleiben", hofft die ehrenamtliche Storchenhelferin Angelika Stierhof





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