Storck-Produkte könnten bei Edeka verschwinden

Scheiterte Verhandlungen zwischen dem Süßwaren-Hersteller Storck und dem Edeka-Handelspartner Epic Partners könnten zu einem Rückgang des Storck-Sortiments im Supermarkt führen.

Die August Storck KG produziert seit Jahrzehnten Süßwaren und Schokoladen-Spezialitäten, die vor allem in Deutschland bekannt sind. Zu den namhaften Marken des Unternehmens gehören Toffifee, Merci, Nimm2, Knoppers und auch Werther's Original. Diese könnten jedoch bald in den Regalen des Supermarktes Edeka fehlen. Grund dafür sollen gescheiterte Verhandlungen zwischen dem Hersteller und dem Edeka -Handelspartner Epic Partners sein.

\Edeka erklärt auf seiner Website, dass Epic Partners ein Gemeinschaftsunternehmen ist, welches sieben europäische Lebensmittelhändler vertritt. Als Edeka-Partner ermöglicht das Unternehmen 'ergänzende internationale Dienstleistungen und vertriebliche Aktivitäten zu verhandeln und vertraglich zu vereinbaren'. Der Verbund hat es sich zum Ziel gesetzt, 'alle Preisforderungen sehr genau zu prüfen und durch konsequente Verhandlungen alle vermeidbaren Preiserhöhungen abwenden'. Da einzelne nationale Händler wenig gegen die Angebote großer Markenkonzerne ausrichten können, wolle man mit dem Verbund 'auf Augenhöhe' mit marktbeherrschenden Herstellern verhandeln, erklärt der Supermarkt. Der Hersteller Storck hatte es nun aber abgelehnt, Verhandlungen im Rahmen des Einkaufsbündnisses zu führen, berichtet die 'Lebensmittel Zeitung'(LZ). Infolgedessen könnte es zu einer deutlichen Reduzierung des Storck-Sortiments bei Edeka kommen. \Laut Informationen der Zeitung wurden folgende Produkte wegen der schwierigen Verhandlungen nicht mehr bestellt: Nimm 2, Merci, Storck Riesen und Werther's. Auch Varianten der Knoppers- und Toffifee-Produkte sollen betroffen sein. Edeka will vor allem das Randsortiment streichen, die Top-Produkte will der Händler offenbar zunächst anbieten. Auf LZ-Anfrage hatte sich Storck nicht geäußert. Edeka erklärt, dass es 'laufende, konstruktive Verhandlungen' gebe. Von den genannten Marken gebe es noch Ware in Lägern und Märkten





